Kuzminová hlási návrat. Medaily nesľubuje, no chce ukázať, že vek nie je prekážkou

"Bude to iný návrat ako tie predchádzajúce. Bude to výzva. Nemôžem sľúbiť, že znova získam medaily, ale verím, že napíšem nový príbeh a chcem týmto spôsobom podporiť a potiahnuť mladých biatlonistov.

BANSKÁ BYSTRICA. Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oznámila návrat do súťažného kolotoča.

S ponukou na súťažný štart sa na ňu obrátil v ešte v júni prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár, aby sa zúčastnila MS v letnom biatlone v Osrblí.

Lenže nebolo to možné, pretože športovec musí byť pred takýmto štartom polroka vopred zaradený do antidopingového programu. Vzhľadom na túto lehotu Kuzminová pred ME nestihne iné súťažné štarty.