Výhru Francúza musel potvrdiť až fotofiniš. Nórsky suverén skončil už vo štvrťfinále

Francúz Lucas Chanavat a Švédka Jonna Sundlingová sa stali víťazmi sobotňajšieho šprintu voľnou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach vo švajčiarskom Davose.
Chanavat v súboji na fotofiniš zdolal vo finále Taliana Federica Pellegrina (+0,03 s), Sundlingová taktiež tesne predstihla Nórku Mathilde Myhrvoldovú (+0,08).
Tretie priečky obsadili už s odstupmi Nór Oskar Vike (+1,23) a domáca Nadine Fähndrichová (+2,60).
Chanavat predviedol najlepší výkon už v kvalifikácii a na tradične náročnej trati prešiel cieľovou páskou ako prvý vo všetkých troch behoch vyraďovacej časti.
Prvýkrát v sezóne sa dostal na pódium a zaznamenal piate prvenstvo v kariére. Všetky predchádzajúce pritom boli taktiež v šprinte voľnou technikou.
Suverén šprintérskych disciplín uplynulého obdobia a líder celkovej klasifikácie Nór Johannes Kläbo sa tentokrát nedostal cez štvrťfinále.
V kvalifikácii skončil tretí a dobrovoľne si vybral, že nastúpi v prvej jazde s Chanavatom, ktorý mal ako víťaz kvalifikácie právo prvého výberu.
V samotnom štvrťfinále však skončil Nór až štvrtý s mankom osem desatín na Francúza a nepostúpil ani časom.
Sundlingová si pripísala druhé prvenstvo v sezóne po triumfe na 20 km s hromadným štartom v Ruke. Na pódiu bola vo fínskom stredisku aj v klasickom šprinte. Počet triumfov v SP rozšírila na 14.
V súťaži žien sa štvrťfinále stalo konečnou pre vedúcu pretekárku boja o veľký krištáľový glóbus Američanku Jessicu Digginosovú i líderku disciplíny Švédku Johannu Hägströmovú. Obe skončili vo svojich jazdách na 3. priečke a nedostali sa ďalej na základe času.
Slováci ukončili svoje pôsobenie v kvalifikácii. Peter Hinds obsadil 60. miesto, keď zaostal za víťazom o 10,84 s.
Od postupu do vyraďovacej časti medzi najlepších tridsať ho delilo 5,35 s. Matej Horniak si pripísal 84. priečku s mankom +17,32, Andrej Renda zaznamenal 85. pozíciu a stratu +17,53.