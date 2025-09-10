VIDEO: Zo sporu o loptičku je dráma roka. Amerika pátra, kto je nenávidená Phillies Karen

MIAMI. Najskôr to vyzeralo ako obyčajný spor dvoch fanúšikov, no vykľula sa z toho dráma, ktorou žije Amerika už niekoľko dní. Čo sa stalo?
Počas zápasu bejzbalovej súťaže MLB medzi tímamii Miami Marlins a Philadelphiou Phillies odpálil Harrison Bader z Phillies homerun.
Loptička dopadla na tribúnu medzi fanúšikov. Najpohotovejšie sa zachoval fanúšik Drew Felltwell, ktorý si po ňu zopár metrov dobehol, zodvihol ju spod sedadla odovzdal natešenému synovi.
Lenže to už k nemu rýchkym krokom mierila nahnevaná fanúšička, ktorá si tiež robila na loptu zálusk.
Loptička totiž dopadla do radu pod ňou. Chytila Felltwella za rameno a vehementne mu vysvetľovala, že loptička patrí jej a nech ju vráti.
Po krátkej výmene názorov otec rezignoval, zobral loptičku zo synovej rukavice a odovzdal ju žene. Celý incident zachytili kamery a objavil sa na štadióne na veľkej obrazovke.
Bola veľmi vulgárna
Situácia zaujala aj komentátora Phillies Rubena Amara. Keď žena trvala na tom, že loptička patrí jej, rétoricky sa spýtal: „Aký má problém?“ V priamom prenose si to všimli aj komentátori Marlins. Poznamenali, že celá situácia je zvláštna a dodali, že by chlapcovi mali dať ďalšiu loptičku.
Spustila sa lavína reakcií, ktorá sa nezastavila dodnes.
VIDEO: Incident na tribúne počas zápasu Miami - Philadelphia
Ešte počas zápasu vyhľadala na tribúne chlapca, ktorý prišiel o loptičku, zamestnankyňa Miami Marlins a darovala mu darčekový balík s klubovými suvenírmi. Fanúšikovia natešene tlieskali.
Avšak Phillies si pripravili ešte väčšie prekvapenie. Po zápase sa s malým Lincolnom Felltwellom stretol Harrison Bader. Odfotil sa s ním a daroval mu podpísanú pálku.
Klub Phillies zdieľal tento moment na sociálnych sieťach s odkazom: „Odchádza domov s podpísanou pálkou od Badera.“
Drewa Felltwella po zápase spovedala televízia. „Nemôžem ani zopakovať čo povedala, bola veľmi vulgárna. Vravela, že loptička patrí nej, pretože dopadla na jej miesto a má právo si ju zobrať,“ vysvetľoval pre stanicu Fox News Channel.
Otec chlapca dodal, že loptičku jej odovzdal, aby zachoval pokoj. Taktiež ocenil gestá oboch klubov, že Lincoln neodchádza domov naprázdno.
Kto je Phillies Karen?
Video, ktoré zachytáva spor o loptičku, aj jeho výsledok, sa stalo na sociálnych sieťach virálne. Situáciu rozoberali veľké celoštátne médiá. Pozornosť sa upriamila na neznámu svetlovlasú ženu v mikine Phillies, ktorá sa zmocnila loptičky.
Stala sa z nej zrejme najnenávidenejšia fanúšička v Amerike. Dostala prezývku “Phillies Karen“.
V USA sa meno Karen stereotypne spája so ženou v strednom veku a s krátkou až strednou dĺžkou vlasov.
Kto je Phillies Karen? pýtajú sa fanúšikovia na sociálnych sieťach a médiá po celej Amerike. Za svoje gesto schytala množstvo hejtu a negatívnych reakcií, len malá časť ľudí ju bráni, že loptičku žiadala oprávnene.
Objavili sa už dokonca dve mená spajáné s fanúšičkou - Cheryl Richardson-Wagnerová a Leslie-Ann Kravitzová. Ani jedno sa nepotvrdilo.
Cheryl na Facebooku uverejnila: „Nie som tá šialená fanúšička Phillies, aj keď by som bola rada, keby som štíhla ako ona, aj sa tak rýchlo pohybovala. A inak som fanúšička Red Sox.“
Tvrdenie, že “Phillies Karen“ je Leslie-Ann Kravitzová sa objavilo na niekoľkých anonymných účtoch na sociálnych sieťach. Šírilo sa predovšetkým na platforme X bez akéhokoľvek dôkazu.
K celej situácii sa musela vyjadriť aj škola v Hammontone, ktorá mala údajne pre spomínaný incident na štadióne Leslie-Ann Kravitzovú vyhodiť.
„Žena identifikovaná na sociálnych sieťach ako Phillies Karen nie je a nikdy nebola naša zamestnankyňa. Správy na sociálnych sieťach a v médiách, ktoré tvrdia opak sú nepravdivé.“
Spoločnosť Blowout Cards, ktorá vyrába zberateľské kartičky zverejnila, že žene zaplatí 5000 dolárov, ak odovzdá loptičku, kde bude napísané ospravedlnenie.
Loptičku chce potom odovzdať Lincolnovi Felltwellovi. „Naša ponuka je oficiálna a trváme na nej,“ uviedla spoločnosť na svojej webovej stránke.
Otec sa jej zastal
Aj napriek eskalovaniu situácie otec chlapca nechce, aby sa neznámej fanúšičke niečo zlé stalo. Veľa ľudí mu vraj sľúbilo, že od nej získajú loptu späť a na sociálnych sieťach sa stala terčom posmeškov.
„Prosím, nerobte tej žene nič zlé,“ povedal Drew Feltwell pre USA Today. „Nechajte to tak. Nechcem, aby jej ľudia vtrhli do domu alebo aby sa jej diali podobné veci. Internet už jej to dal dostatočne pocítiť.“
Aj napriek incidentu sa na situáciu pozerá z pozitívnej stránky. „Každý moment s mojimi deťmi je potenciálna príležitosť ich naučiť niečo nové. Takže som sa snažil mať takýto prístup a asi to bolo vidieť,“ dodal pre NBC10 Philadelphia.