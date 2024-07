Chcú viac energie a túžby po víťazstve. Slováci začali turnaj v Prahe dvomi prehrami

Chce to viac energie a väčšiu túžbu po víťazstve

„Hádzalo sa mi veľmi dobre. Vedel som, že mám za sebou dobrý tím, takže som si to užil. Môj výkon bol celkom dobrý. Niečo sa podarilo, niečo nie, ale za mňa dobrý výkon,“ hodnotil svoju premiéru Jakub Križan.

„Uvedomujeme si, že na tejto úrovni sú tie tímy hodne vyrovnané. Je to vidieť na všetkých zápasoch.

To čo nám stačí v našej lige, taký profesorský výkon, tu nestačí. Slovensko vždy vyhrávalo srdcom a energiou. To nám teraz chýba. To musíme zlepšiť. Chce to viac energie a väčšiu túžbu po víťazstve,“ povedal po zápase manažér Matej Šišolák.

Na Slovákov čaká v pondelok náročný program, keď odohrajú v jeden deň hneď dva zápasy. Ráno vyzvú hráčov Maďarska a poobede uzatvoria svoje účinkovanie na Pražskom baseballovom týždni súbojom s Rakúskom.