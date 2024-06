Apollo si vo finále vybralo slabší deň. Bratislavčanom ušiel postup, pozíciu však uhájili

Nadhadzovač bratislavského tímu Matej Škerlec sa dostal do ťažkej situácie aj v šiestej zmene. Tréneri tak namiesto neho poslali na kopec Liama Felixa, ale on taktiež bojoval s pálkarmi súpera.

„V tomto zápase nám vôbec nevyšiel útok ani baserunning. Vybrali sme si zlý zápas na turnaji. Samozrejme, spokojní nie sme. To by sme boli, ak by sme vyhrali. Na druhú stranu sme odohrali dobrý turnaj a bojovali až do konca,“ povedal po finálovom súboji manažér Apolla Martin Brunegraf.

Slovensko tak nezískalo miestenku pre European Cup v budúcom roku, ale uhájilo pozíciu vo Federations Cupe. O druhú miestenku budú bojovať od pondelka hráči Angels Trnava v kvalifikácii.