Apollu sa osvedčila nová americká posila. Na horúcej chorvátskej pôde zaknihovalo prvý triumf

BRATISLAVA. Úspešný vstup do tohtoročného Federations Cupu majú za sebou bejzbalisti bratislavského Apolla. Na horúcej chorvátskej pôde totiž zdolali domáci Varaždín 10-8.

Mužom zápasu však bol jednoznačne Denis Pakši z Apolla. Ten stiahol polovicu dobehov bratislavského tímu.

Jeho majstrovským kúskom bol grand slam homerun (odpal za 4 body) v tretej zmene, ktorým Apollo svojmu súperovi výrazne odskočilo.

„Už na batting practice (rozpálenie pred zápasom – pozn.red.) som sa cítil veľmi dobre. Strieľalo mi to, lietalo mi to. Takže som si bol celkom istý už na prvom nástupe. A vyšlo to.

Zobral som si rýchly nadhod, na ktorý som si počkal. Pomohlo mi i ihrisko, keďže je v ľavom poli o dosť kratšie, ako aj u nás na Apolle,“ priblížil nám Denis Pakši a pochvaľoval si aj tímový výkon.