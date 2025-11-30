Švédka rozhodla až v poslednom stúpaní. Bolo to ako šprint, vraví po 13. triumfe

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka
Ženy - 20 km voľne s hromadným štartom:
1.
Jonna Sundlingová
Švédsko
50:24,9 min
2.
Jessica Digginsová
USA
+ 2,3 s
3.
Heidi Wengová
Nórsko
+ 2,8 s
4.
Frida Karlssonová
Švédsko
+ 4,9 s
5.
Ebba Anderssonová
Švédsko
+ 5,0 s
6.
Karoline Simpsonová-Larsenová
Nórsko
+ 6,2 s
Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová triumfovala na podujatí Svetového pohára v Ruke v disciplíne 20 km voľne s hromadným štartom.
Vo fínskom stredisku predstihla v samotnom závere Američanku Jessie Digginsovú a Nórku Heidi Wengovú. Obe stratili necelé tri sekundy.
Pole pretekárok nastolilo od úvodu vysoké tempo a veľmi rýchlo sa začalo trhať hlavné pole. Po prvom okruhu boli na čelných priečkach očakávané favoritky na víťazstvo - Karlssonová, Digginsová, Wengová a Ilarová.
Z približne 20-členného zloženia postupne odpadávali pretekárky, až sa vyformovala osemčlenná skupinka zložená zo Severaniek a Digginsovej.
VIDEO: Zábery z pretekov žien na 20 km voľne s hromadným štartom
Nastolenému trendu nestíhala Ilarová, o zložení pódia sa tak pobila sedmička bežkýň na lyžiach. Potom sa situácia na dlhšiu dobu stabilizovala.
Na čele udávala tempo Karlssonová, no všetko smerovalo k taktickej koncovke. Do záverečného stúpania išla s najväčším množstvom síl Sundlingová a po správnom vygradovaní tempa si vybojovala víťazstvo.
„Bola tam malá skupinka, ktorej som sa snažila počas druhého okruhu držať. Potom som udržiavala a išla tak, aby som využívala svoje silné stránky.
Cítila som, že máme veľmi dobré lyže a aj telo reagovalo dobre. Keď sme išli na štadión, tak to bol skoro ako šprint. Cítila som sa v tom ako doma.
Išla som hladko a efektívne z pohľadu využívania energie,“ uviedla Sundlingová v televíznom rozhovore pre Viaplay. Pre 30-ročnú Švédku to bolo 13. kariérne víťazstvo v seriáli Svetového pohára.
Priebežné celkové poradia
Poradie SP (po 3 z 27 pretekov):
1.
Jessica Digginsová
USA
252 bodov
2.
Moa Ilarová
Švédsko
227
3.
Jonna Sundlingová
Švédsko
213
4.
Frida Karlssonová
Švédsko
212
5.
Heidi Wengová
Nórsko
203
6.
Ebba Anderssonová
Švédsko
192
Poradie v dlhých behoch (po 2 z 16 pretekov):
1.
Frida Karlssonová
Švédsko
212 bodov
2.
Heidi Wengová
Nórsko
203
3.
Ebba Anderssonová
Švédsko
192
4.
Jessica Digginsová
USA
189
5.
Moa Ilarová
Švédsko
165
6.
Karoline Simpsonová-Larsenová
Nórsko
154