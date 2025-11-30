Švédka rozhodla až v poslednom stúpaní. Bolo to ako šprint, vraví po 13. triumfe

Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová.
Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová. (Autor: TASR/ Lehtikuva via AP)
TASR|30. nov 2025 o 14:35
Líderkou Svetového pohára je Jessica Digginsová z USA.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka

Ženy - 20 km voľne s hromadným štartom:

1.

Jonna Sundlingová

Švédsko

50:24,9 min

2.

Jessica Digginsová

USA

+ 2,3 s

3.

Heidi Wengová

Nórsko

+ 2,8 s

4.

Frida Karlssonová

Švédsko

+ 4,9 s

5.

Ebba Anderssonová

Švédsko

+ 5,0 s

6.

Karoline Simpsonová-Larsenová

Nórsko

+ 6,2 s

Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová triumfovala na podujatí Svetového pohára v Ruke v disciplíne 20 km voľne s hromadným štartom.

Vo fínskom stredisku predstihla v samotnom závere Američanku Jessie Digginsovú a Nórku Heidi Wengovú. Obe stratili necelé tri sekundy.

Pole pretekárok nastolilo od úvodu vysoké tempo a veľmi rýchlo sa začalo trhať hlavné pole. Po prvom okruhu boli na čelných priečkach očakávané favoritky na víťazstvo - Karlssonová, Digginsová, Wengová a Ilarová.

Z približne 20-členného zloženia postupne odpadávali pretekárky, až sa vyformovala osemčlenná skupinka zložená zo Severaniek a Digginsovej.

VIDEO: Zábery z pretekov žien na 20 km voľne s hromadným štartom

Nastolenému trendu nestíhala Ilarová, o zložení pódia sa tak pobila sedmička bežkýň na lyžiach. Potom sa situácia na dlhšiu dobu stabilizovala.

Na čele udávala tempo Karlssonová, no všetko smerovalo k taktickej koncovke. Do záverečného stúpania išla s najväčším množstvom síl Sundlingová a po správnom vygradovaní tempa si vybojovala víťazstvo.

„Bola tam malá skupinka, ktorej som sa snažila počas druhého okruhu držať. Potom som udržiavala a išla tak, aby som využívala svoje silné stránky.

Cítila som, že máme veľmi dobré lyže a aj telo reagovalo dobre. Keď sme išli na štadión, tak to bol skoro ako šprint. Cítila som sa v tom ako doma.

Išla som hladko a efektívne z pohľadu využívania energie,“ uviedla Sundlingová v televíznom rozhovore pre Viaplay. Pre 30-ročnú Švédku to bolo 13. kariérne víťazstvo v seriáli Svetového pohára.

Priebežné celkové poradia

Poradie SP (po 3 z 27 pretekov):

1.

Jessica Digginsová

USA

252 bodov

2.

Moa Ilarová

Švédsko

227 

3.

Jonna Sundlingová

Švédsko

213

4.

Frida Karlssonová

Švédsko

212

5.

Heidi Wengová

Nórsko

203

6.

Ebba Anderssonová

Švédsko

192

Poradie v dlhých behoch (po 2 z 16 pretekov):

1.

Frida Karlssonová

Švédsko

212 bodov

2.

Heidi Wengová

Nórsko

203

3.

Ebba Anderssonová

Švédsko

192

4.

Jessica Digginsová

USA

189

5.

Moa Ilarová

Švédsko

165

6.

Karoline Simpsonová-Larsenová

Nórsko

154

Beh na lyžiach

