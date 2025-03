Švédky na MS triumfovali v štafete žien, zlato získali po šiestich rokoch

Pre Anderssonovú so Sundlingovou je to už tretí najcennejší kov na prebiehajúcich MS, druhá menovaná sa tešila z triumfu v šprinte a spoločne s Majou Dahlqvistovou i v tímšprinte. Nórky boli rady aj za striebro.

"Dali sme do toho všetko. Ja aj Therese sme to udržali a Kristin bola skvelá. Proti Jonne to bolo jednoducho ťažké," povedala Slindová pre televíziu Eurosport.

"Kristin šla podľa mňa taktiež dobre a patrí jej pochvala. Vo finiši išla rovnako rýchlo ako Jonna, takže to jej naozaj slúži ku cti. Všetky sme dnes išli ako sme najlepšie vedeli a sme s tým vlastne spokojné," dodala Johaugová.

V hre o bronz boli spočiatku aj Češky, no po ôsmich kilometroch z nej vypadli. Súboj o pódiové umiestnenia najprv zvádzali Nemky so Švédkami, potom Helen Hoffmannovú vo farbách Nemecka dobehla na 20. kilometri Fínka Krista Pärmäkoskiová.

Napínavý boj o bronzovú priečku napokon zvládla Victoria Carlová pred Jasmi Joensuuovou. Slovensko v súťaži zastúpenie nemalo.