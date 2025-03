Totálna dominancia domácich bežcov. Ovládli skiatlon, Kläbo vzal druhé zlato

Na poslednom kilometri bojovalo o medaily už iba 12 bežcov, a finiš napokon najlepšie vyšiel domácim zástupcom.

Kläbo si pred cieľovou rovinkou vybojoval sľubnú pozíciu a z prvého miesta ho už nikto nedokázal zosadiť.

Nadviazal tak na svoje štvrtkové zlato v šprinte voľnou technikou a na druhom mieste historických tabuliek MS má bilanciu 11-2-1. Pred ním je iba jeho legendárny krajan Petter Northug (13-3-0).

Kläbo sa tak dočkal prvej zlatej medaily z dištančných pretekov na 10 a viac kilometrov. Doteraz stál na najvyššom stupni vždy v šprinte, tímšprinte alebo v štafete.

"Bol som viackrát blízko, ale až teraz to vyšlo. Tvrdo som na tom pracoval. Je to skvelý pocit a oveľa emotívnejšie víťazstvo ako to štvrtkové v šprinte. Nie je lepšie miesto, kde to mohlo prísť, ako tu na domácej pôde," tešil sa v cieli 29-ročný Kläbo.