Kläbo dosiahol jedinečný zápis. Na MS získal zlato vo všetkých pretekoch

Kläbov úspech znamená, že Nóri sa tešili z prvenstva vo všetkých šiestich mužských bežeckých súťažiach v Trondheime.

Na svetových šampionátoch vybojoval už svoj 15. titul, čím zlepšil mužský rekord a priblížil sa k celkovej rekordérke krajanke Marit Björgenovej, ktorá je na čele historickej štatistiky s 18 triumfami.

Líder Svetového pohára sa stal prvým bežcom na lyžiach, ktorý získal zlato vo všetkých súťažiach na jednom šampionáte. Rovnaký počin v minulosti už dosiahla Jelena Välbeová vo farbách Ruska na MS práve v Trondheime v roku 1997, vyhrala vtedy všetkých päť ženských disciplín.

"Je to také 'cool'. Nemám slov. Dnes budeme oslavovať," povedal Kläbo pre nórsku TV 2. "Veľa to pre mňa znamená. Sníval som o tom, že vyhrám zlato na päťdesiatke v Granasene.

Je to emotívne. Ani vo sne by som nepomyslel, že zvíťazím vo všetkých šiestich disciplínach. Bude mi chvíľu trvať, kým mi to všetko dopne. Je to niečo veľkolepé. Skutočne tvrdo som pracoval, trénoval som každý rok 250 dní a vo vysokých nadmorských výškach," citovala 28-ročného Nóra agentúra DPA.

V úvode pretekov sa držali v popredí Nóri Harald Östberg Amundsen a Martin Löwstrøm Nyenget, od 9. kilometra sa dostal na čelo Poromaa a začal udávať tempo. Pretekárske pole sa natiahlo, postupne sa vytvorila vedúca skupina s 20 bežcami.