Karlssonová bola v Osle suverénna. Švédky si podmanili najdlhšie preteky

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oslo
50 km voľne - ženy:
1.
Frida Karlssonová
Švédsko
2:07:48,2 h
2.
Linn Svahnová
Švédsko
+1:48,0 min
3.
Jonna Sundlingová
Švédsko
+1:48,4 min
4.
Heidi Wengová
Nórsko
+1:49,6 min
5.
Karoline Gröttingová
Nórsko
+1:52,4 min
6.
Jessie Digginsová
USA
+1:58,6 min
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová suverénnym spôsobom triumfovala v pretekoch na 50 km voľne na podujatí Svetového pohára v Osle.
Dvojnásobná olympijská šampiónka zo ZOH 2026 vyhrala v Holmenkollene s náskokom 1:48,0 minúty pred krajankou Linn Svahnovou.
Trojnásobné zastúpenie švédskych reprezentantiek na pódiu doplnila Jonna Sundlingová (+1:48,4).
Karlssonová sa odpútala od zvyšku štartového poľa približne 15 km pred cieľom. Postupne si budovala svoj náskok, ktorý na začiatku záverečných 10 km presiahol jednu minútu.
Dvadsaťšesťročná Švédka dosiahla druhý triumf v rámci SP v prebiehajúcom ročníku, ktorý vyvrcholí 20. až 22. marca finále v americkom Lake Placid. Slovensko nemalo zastúpenie v ženskej súťaži.