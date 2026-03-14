Karlssonová bola v Osle suverénna. Švédky si podmanili najdlhšie preteky

Frida Karlssonová
Frida Karlssonová (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|14. mar 2026 o 13:22
Dvadsaťšesťročná Švédka dosiahla druhý triumf v sezóne.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oslo

50 km voľne - ženy:

1.

Frida Karlssonová

Švédsko

2:07:48,2 h

2.

Linn Svahnová

Švédsko

+1:48,0 min

3.

Jonna Sundlingová

Švédsko

+1:48,4 min

4.

Heidi Wengová

Nórsko

+1:49,6 min

5.

Karoline Gröttingová

Nórsko

+1:52,4 min

6.

Jessie Digginsová

USA

+1:58,6 min

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová suverénnym spôsobom triumfovala v pretekoch na 50 km voľne na podujatí Svetového pohára v Osle.

Dvojnásobná olympijská šampiónka zo ZOH 2026 vyhrala v Holmenkollene s náskokom 1:48,0 minúty pred krajankou Linn Svahnovou.

Trojnásobné zastúpenie švédskych reprezentantiek na pódiu doplnila Jonna Sundlingová (+1:48,4).

Karlssonová sa odpútala od zvyšku štartového poľa približne 15 km pred cieľom. Postupne si budovala svoj náskok, ktorý na začiatku záverečných 10 km presiahol jednu minútu.

Dvadsaťšesťročná Švédka dosiahla druhý triumf v rámci SP v prebiehajúcom ročníku, ktorý vyvrcholí 20. až 22. marca finále v americkom Lake Placid. Slovensko nemalo zastúpenie v ženskej súťaži.

