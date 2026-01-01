Mrazivé podmienky mu nerobili žiadny problém. Kläbo ovládol stíhačku s úplným prehľadom

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 11:57
Slovenský pretekár Peter Hinds stratil na víťaza viac ako 7 minút.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo sa stal víťazom štvrtkovej 4. etapy Tour de Ski a upevnil si prvú pozíciu v celkovom hodnotení.

V stíhacích pretekoch klasickou technikou na 20 km prišli za ním do cieľa na druhom mieste ďalší Nór Mattis Stenshagen s mankom 51,1 s, tretiu priečku obsadil Švéd Edvin Anger s odstupom 59,8.

Jediný zástupca Slovenska v pretekoch Peter Hinds prišiel do cieľa na 78. priečke so stratou 7:05,7 min.

Kläbo zaznamenal na podujatí druhý triumf, uspel aj v úvodnom šprinte voľnou technikou.

Do stíhačky nastúpil s náskokom 45 sekúnd pred šprintérskym špecialistom a jeho krajanom Larsom Heggenom, na treťom mieste strácal 57 sekúnd ďalší Nór Harald Amundsen.

V mrazivých podmienkach, no za slnečného počasia strávil Kläbo celé preteky na čele osamotene.

Zvolil si ideálne tempo a nezanechal žiadne pochybnosti o tom, že smeruje za rekordným piatym celkovým prvenstvom na podujatí.

Za Kläbom sa na trati vytvorila skupina ôsmich prenasledovateľov, ktorá spočiatku na lídra pretekov znižovala manko, no potom začala taktizovať a jej strata presiahla aj 1:15 min.

Zhruba 5 km pred cieľom zaútočil víťaz 2. etapy Stenshagen a nedokázal na neho zareagovať ani Amundsen, ktorý mal byť papierovo hlavným vyzývateľom Kläba.

Víťaz Tour de Ski z roku 2024 však aktuálne nemá top formu a v cieli mu patrila 9. priečka (+1:03,1).

Anger v šprinte skupiny siedmich lyžiarov tesne zdolal Taliana Federica Pellegrina a dostal sa na pódium.

    dnes 11:57
