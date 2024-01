Dokonale nahradil Kläba. Nórsko oslavuje ďalšieho víťaza Tour de Ski

Amundsen mal pred záverečnou etapou v celkovom poradí TdS k dobru minútu a 34 sekúnd na krajana Erika Valnesa, víťaza sobotňajších pretekov na 15 km klasicky s hromadným štartom. Valnes už nedokázal o deň neskôr manko skresať, naopak v nedeľu skončil až jedenásty so stratou 1:13 minúty na Lapierra.

V celkovej klasifikácii sa prepadol až na šiestu priečku. Amundsen slávil životný úspech, na tohtoročnej Tour de Ski vyhral dve etapy a raz bol tretí.

Prevzal žezlo od krajana a trojnásobného šampióna Johannesa Hösflota Kläba, ktorý tento rok na podujatí neštartoval pre chorobu.

"Pred pretekmi som bol veľmi nervózny. Ani som sa neodvážil povedať, že by som mohol vyhrať Tour de Ski. Bál som sa, že keď to vyslovím, budem ešte nervóznejší. Cítil som nervozitu v každej bunke tela, počas rozcvičky som zvracal, bolo mi neuveriteľne zle.

Som šťastný, ako sa to napokon skončilo. Počas hymny to bolo úžasné, snažil som sa chytiť slov a spievať, ale bolo to lepšie, ako som sníval," povedal Amundsen pre nórsku televíziu NRK.