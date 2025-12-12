Severské krajiny ovládli tímové súťaže. V najlepšej desiatke aj Česi

Švédske reprezentantky v behu na lyžiach Maja Dahlqvistová a Jonna Sundlingová suverénne triumfovali v tímšprinte Svetového pohára v Davose.
Vo švajčiarskom stredisku zvíťazili vo finále s vyše trojsekundovým náskokom pred Nórkami Astrid Öyre Slindovovou a Mathilde Myhrvoldovou.
Tretia skončila ďalšia nórska dvojica Kristin Fosnaesová, Kristine Stavaasová Skistadová.
V tímšprinte mužov sa z prvenstva tešili favorizovaní Nóri Erik Valnes s Johannesom Hösflotom Kläbom, ktorí zdolali takmer o tri sekundy Talianov Eliu Barpa a Federica Pellegrina. Tretí finišovali Švédi Johan Häggström a Edvin Anger.
Svetový pohár v behu na lyžiach v Davose
Tímšprint:
Ženy: 1. Maja Dahlqvistová, Jonna Sundlingová (Švéd.) 15:34,77 min, 2. Astrid Öyre Slindová, Mathilde Myhrvoldová (Nór.) +3,26 s, 3. Kristin Fosnaesová, Kristine Stavaasová Skistadová (Nór.) +3,46, 4. Laura Gimmlerová, Coletta Rydzeková (Nem.) +3,54, 5. Emma Ribomová, Linn Svahnová (Švéd.) +5,79, 6. Jasmin Kähäräová, Jasmi Joensuuová (Fín.) +5,82, 7. Heidi Bucherová, Magdalena Scherzová (Rak.) +13,58, 8. Theresa Fürstenbergová, Lena Kecková (Nem.) +13,74, 9. Caterina Ganzová, Federica Cassolová (Tal.) +14,88, 10. Vilma Ryyttyová, Vilma Nissinenová (Fín.) +16,83
Muži: 1. Erik Valnes, Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 14:00,95 min, 2. Elia Barp, Federico Pellegrino (Tal.) +2,04 s, 3. Johan Häggström, Edvin Anger (Švéd.) +2,09, 4. Noe Naeff, Janik Riebli (Švaj.) +2,59, 5. Lauri Vuorinen, Joni Mäki (Fín.) +3,21, 6. Michael Föttinger, Benjamin Moser (Rak.) +3,30, 7. Harald Östberg Amundsen, Oskar Opstad Vike (Nór.) +4,13, 8. Jannis Grimmecke, Jan Stölben (Nem.) +4,54, 9. Davide Graz, Martino Carollo (Tal.) +7,88, 10. Jiři Tuz, Michal Novák (ČR) +11,26