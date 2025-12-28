Úvodná etapa patrila suverénnemu Nórovi. Medzi ženami uspela jeho krajanka

Stupeň víťazov patril Nórom. V strede Johannes Hösflot Kläbo, ktorý vyhral (Autor: X/Sports Infos)
TASR|28. dec 2025 o 16:29
Vo finále vyhral s náskokom 13 stotín sekundy pred krajanom Larsom Heggenom.

Tour de Ski 2025

Šprint voľne - muži:

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

2:28,82 min

2.

Lars Heggen

Nórsko

+ 0,13 s

3.

Oskar Opstad Vike

Nórsko

+ 0,80 s

Šprint voľne - ženy:

1.

Kristine Stavaas Skistadová

Nórsko

2:49,79 min

2.

Coletta Rydzeková

Nemecko

+ 0,24 s

3.

Maja Dahlqvistová

Švédsko

+ 0,35 s

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová sa stali víťazmi úvodnej etapy Tour de Ski, keď triumfovali v nedeľných šprintoch voľnou technikou v talianskom Dobbiacu.

Z dvojice Slovákov bol lepší Peter Hinds, ktorý obsadil v kvalifikácii 72. miesto. 

Kläbo po prvenstve v kvalifikácii potvrdil svoju dominanciu aj v popoludňajšom programe a zvíťazil vo všetkých troch behoch.

Vo finále vyhral s náskokom 13 stotín sekundy pred krajanom Larsom Heggenom, pódium doplnil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+0,80). Rozhodujúci boj o prvenstvo prišiel vo finále v stúpaní súbežnom s cieľovou rovinkou, kde Kläbo predstihol väčšinu pretekov vedúceho Vikeho i Francúza Lucasa Chanavata, ktorý nakoniec skončil piaty.

Víťaz ušiel svojim súperom v klesaní a vedenie si udržal až do cieľa. „Je to dobrý pocit, na toto som sa chystal celé Vianoce. Po náročnej príprave sme späť na vrchole. Išiel som svoje preteky a je dobré, že je z toho víťazstvo. Čo najskôr sa pripravím na zajtrajšok,“ uviedol Kläbo pre Eurosport.

Skistadová skončila v kvalifikácii šiesta, vo štvrťfinále bola druhá o tri stotiny, no v ďalších dvoch behoch triumfovala. V tom finálovom spadla hneď po štarte víťazka kvalifikácie Johanna Hagströmová a Skistadová bránila vedenie pred Majou Dahlqvistovou.

Práve tá si však na konci neustrážila druhé miesto pred Colettou Rydzekovou – Nemka stratila na víťazku 24 stotín, Švédka Dahlqvistová 0,35 sekundy. "Bolo to náročné finále, no podarilo sa mi byť najrýchlejšia. Je veľmi dobrý pocit vyhrať prvú etapu," zhodnotila 26-ročná Skistadová. 

Seriál Tour de Ski pokračuje v nedeľu druhou etapou, v Dobbiacu sú na programe preteky mužov a žien na 10 kilometrov klasickým spôsobom.

Beh na lyžiach

    dnes 16:29
