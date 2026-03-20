VIDEO: Kläbo sa v USA vrátil na víťaznú vlnu. Pritom potreboval pre pretekmi povolenie

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo počas pretekov na 10 km klasicky. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 22:17
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo sa stal víťazom piatkových pretekov na 10 km klasicky s intervalovým štartom v rámci Svetového pohára v americkom Lake Placid.

Na stupňoch víťazov ho doplnili krajania, druhý Andreas Ree s mankom 14,7 s a tretí Mattis Stenshagen s odstupom 24 s.

Kläbo sa vrátil na víťaznú vlnu, keď v predchádzajúcich pretekoch doma v Drammene v šprinte spadol a poranil si hlavu.

Fenomén súčasného behu na lyžiach a už istý držiteľ veľkého glóbusu však dostal od lekárov povolenie štartovať a zaznamenal 13. triumf v sezóne v SP.

Na prvých piatich priečkach skončili iba Nóri, štvrtý dobehol Harald Amundsen, ktorý má ešte šancu predstihnúť Kläba v súťaži o malý glóbus za dlhé behy. 

Beh na lyžiach

