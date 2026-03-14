VIDEO: Hmlistú päťdesiatku opanovali domáci Nóri, Slováci výrazne zaostali

Einar Hedegart (vpravo) sa teší z výhry (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|14. mar 2026 o 12:52
Prvý nenórsky pretekár bol až deviaty.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oslo

1.

Einar Hedegart

Nórsko

1:51:38,2 h

2.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

+0,4 s

3.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

+1,1 s

65.

Peter Hinds

Slovensko

+12:59,0 min

68.

Michal Adamov

Slovensko

+20:49,0 min

Nórski bežci na lyžiach dominovali v pretekoch na 50 km voľne v domácom prostredí na podujatí Svetového pohára v Osle.

Triumf pri absencii fenomenálneho Nóra Johannesa Hösflota Kläba zaznamenal jeho krajan Einar Hedegart.

Ten v tesnom finiši zdolal o štyri stotiny sekundy Haralda Östberga Amundsena, tretí skončil s odstupom 1,1 sekundy Martin Löwström Nyenget.

Nóri obsadili prvých osem priečok a prvý nenórsky pretekár bol až deviaty Francúz Victor Lovera s mankom 48,1 s.

Na trati v Holmenkollene všetko nasvedčovalo hromadnému dojazdu skupinky. Na začiatku dlhej cieľovej roviny s miernym stúpaním bolo jasné, že o triumf zabojujú Hedegart a Amundsen.

VIDEO: Zostrih pretekov mužov na 50 km

V šprintérskom súboji bol úspešnejší prvý menovaný, ktorý vyhral preteky na 50 km pri svojom premiérovom štarte v tejto disciplíne v rámci SP.

Spomedzi dvoch Slovákov bol úspešnejší Peter Hinds, ktorý obsadil 65. miesto so stratou 13 minút, Michal Adamov prišiel do cieľa o tri pozície nižšie s mankom viac ako 20 minút.

Amundsen stiahol náskok na Kläba v hodnotení dištančných pretekov. Vo finále SP v americkom Lake Placid zabojuje o malý krištáľový glóbus. Kläbo má v súčasnosti náskok 28 bodov, no jeho štart v USA je pre otras mozgu otázny.

