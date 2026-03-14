VIDEO: Hmlistú päťdesiatku opanovali domáci Nóri, Slováci výrazne zaostali

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oslo
1.
Einar Hedegart
Nórsko
1:51:38,2 h
2.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
+0,4 s
3.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
+1,1 s
65.
Peter Hinds
Slovensko
+12:59,0 min
68.
Michal Adamov
Slovensko
+20:49,0 min
Nórski bežci na lyžiach dominovali v pretekoch na 50 km voľne v domácom prostredí na podujatí Svetového pohára v Osle.
Triumf pri absencii fenomenálneho Nóra Johannesa Hösflota Kläba zaznamenal jeho krajan Einar Hedegart.
Ten v tesnom finiši zdolal o štyri stotiny sekundy Haralda Östberga Amundsena, tretí skončil s odstupom 1,1 sekundy Martin Löwström Nyenget.
Nóri obsadili prvých osem priečok a prvý nenórsky pretekár bol až deviaty Francúz Victor Lovera s mankom 48,1 s.
Na trati v Holmenkollene všetko nasvedčovalo hromadnému dojazdu skupinky. Na začiatku dlhej cieľovej roviny s miernym stúpaním bolo jasné, že o triumf zabojujú Hedegart a Amundsen.
V šprintérskom súboji bol úspešnejší prvý menovaný, ktorý vyhral preteky na 50 km pri svojom premiérovom štarte v tejto disciplíne v rámci SP.
Spomedzi dvoch Slovákov bol úspešnejší Peter Hinds, ktorý obsadil 65. miesto so stratou 13 minút, Michal Adamov prišiel do cieľa o tri pozície nižšie s mankom viac ako 20 minút.
Amundsen stiahol náskok na Kläba v hodnotení dištančných pretekov. Vo finále SP v americkom Lake Placid zabojuje o malý krištáľový glóbus. Kläbo má v súčasnosti náskok 28 bodov, no jeho štart v USA je pre otras mozgu otázny.