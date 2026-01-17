Absenciu Kläba využil v šprinte jeho krajan. Medzi ženami dominovali Švédky

17. jan 2026 o 19:08
Slovensko malo trojnásobné zastúpenie medzi mužmi, ani jeden však do finálovej fázy nepostúpil.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oberhof

Šprint mužov voľno technikou:

1.

Lars Heggen

Nórsko

2:25,83 min

2.

Federico Pellegrino

Taliansko

+ 0,32 s

3.

Even Northug

Nórsko

+ 1,56 s

4.

Lauri Vuorinen

Fínsko

+ 3,22 s

5.

Emil Liekari

Fínsko

+ 5,76 s

6.

Valerio Grond

Švajčiarsko

+ 13,38 s

Šprint žien voľnou technikou:

1.

Jonna Sundlingová

Švédsko

2:43,79 min.

2.

Coletta Rydzeková

Nemecko

+ 0,71 s

3.

Maja Dahlqvistová

Švédsko

+ 2,54 s

4.

Laura Gimmlerová

Nemecko

+ 3,55 s

5.

Moa Ilarová

Švédsko

+ 4,03 s

6.

Iris De Martinová Pinterová

Taliansko

+ 19,38 s

Nór Lars Heggen a Švédka Jonna Sundlingová sa stali víťazmi sobotňajšieho šprintu voľnou technikou v rámci podujatia Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.

Heggen vyhral finálové preteky s náskokom 32 stotín sekundy pred Federicom Pellegrinom z Talianska. Sundlingová predstihla v cieli o 71 stotín domácu Nemku Colettu Rydzekovú.

Tretie priečky obsadili s odstupom 1,56 s Even Northug z Nórska a Švédka Maja Dahlqvistová (+2,54).

Slovensko malo trojnásobné zastúpenie medzi mužmi, ani jeden z tria Peter Hinds, Jáchym Cenek a Jelisej Kuzmin však do finálovej fázy nepostúpil. Hinds obsadil 53. miesto, Cenek finišoval na 65. priečke a Kuzmina klasifikovali na 69. pozícii. Mužská súťaž bola bez väčšiny popredných pretekárov, ktorí sa pripravujú na blížiacu sa olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Chýbal líder celkového poradia Johannes Hösflot Kläbo z Nórska a takisto jeho krajania, ktorí v klasifikácii nasledujú za nim - Harald Östberg Amundsen a Mattis Stenshagen. Nórsku vlajku však pozdvihol práve víťaz Heggen, ktorý bol najrýchlejší už v kvalifikácii.

Štvrťfinálovú konfrontáciu vyhral, v semifinále mu pomohol jeho čas, ktorý ho posunul do finále v pozícii „lucky loosera“. Dvadsaťročný Heggen dosiahol premiérové víťazstvo v rámci Svetového pohára.

Sundlingová bola suverénna naprieč všetkými fázami pretekov. Popoludní najskôr triumfovala v kvalifikačných bojoch a na ceste za celkovým triumfom vyhrala aj štvrťfinálové i semifinálové zápolenia.

V cieli sa radovala z druhého triumfu v šprinte v prebiehajúcom ročníku, keď nadviazala na prvenstvo zo švajčiarskeho Davosu (13. decembra 2025).

