Absenciu Kläba využil v šprinte jeho krajan. Medzi ženami dominovali Švédky

Svetový pohár v behu na lyžiach - Oberhof
Šprint mužov voľno technikou:
1.
Lars Heggen
Nórsko
2:25,83 min
2.
Federico Pellegrino
Taliansko
+ 0,32 s
3.
Even Northug
Nórsko
+ 1,56 s
4.
Lauri Vuorinen
Fínsko
+ 3,22 s
5.
Emil Liekari
Fínsko
+ 5,76 s
6.
Valerio Grond
Švajčiarsko
+ 13,38 s
Šprint žien voľnou technikou:
1.
Jonna Sundlingová
Švédsko
2:43,79 min.
2.
Coletta Rydzeková
Nemecko
+ 0,71 s
3.
Maja Dahlqvistová
Švédsko
+ 2,54 s
4.
Laura Gimmlerová
Nemecko
+ 3,55 s
5.
Moa Ilarová
Švédsko
+ 4,03 s
6.
Iris De Martinová Pinterová
Taliansko
+ 19,38 s
Nór Lars Heggen a Švédka Jonna Sundlingová sa stali víťazmi sobotňajšieho šprintu voľnou technikou v rámci podujatia Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.
Heggen vyhral finálové preteky s náskokom 32 stotín sekundy pred Federicom Pellegrinom z Talianska. Sundlingová predstihla v cieli o 71 stotín domácu Nemku Colettu Rydzekovú.
Tretie priečky obsadili s odstupom 1,56 s Even Northug z Nórska a Švédka Maja Dahlqvistová (+2,54).
Slovensko malo trojnásobné zastúpenie medzi mužmi, ani jeden z tria Peter Hinds, Jáchym Cenek a Jelisej Kuzmin však do finálovej fázy nepostúpil. Hinds obsadil 53. miesto, Cenek finišoval na 65. priečke a Kuzmina klasifikovali na 69. pozícii. Mužská súťaž bola bez väčšiny popredných pretekárov, ktorí sa pripravujú na blížiacu sa olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Chýbal líder celkového poradia Johannes Hösflot Kläbo z Nórska a takisto jeho krajania, ktorí v klasifikácii nasledujú za nim - Harald Östberg Amundsen a Mattis Stenshagen. Nórsku vlajku však pozdvihol práve víťaz Heggen, ktorý bol najrýchlejší už v kvalifikácii.
Štvrťfinálovú konfrontáciu vyhral, v semifinále mu pomohol jeho čas, ktorý ho posunul do finále v pozícii „lucky loosera“. Dvadsaťročný Heggen dosiahol premiérové víťazstvo v rámci Svetového pohára.
Sundlingová bola suverénna naprieč všetkými fázami pretekov. Popoludní najskôr triumfovala v kvalifikačných bojoch a na ceste za celkovým triumfom vyhrala aj štvrťfinálové i semifinálové zápolenia.
V cieli sa radovala z druhého triumfu v šprinte v prebiehajúcom ročníku, keď nadviazala na prvenstvo zo švajčiarskeho Davosu (13. decembra 2025).