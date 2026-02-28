Kläbo potvrdil dominanciu aj po ZOH. Tešila sa aj švédska olympijská šampiónka

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. feb 2026 o 19:38
ShareTweet0

Fenomén súčasného behu na lyžiach si nedoprial oddych ani v prvej súťaži po olympiáde.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Falun

Šprint mužov voľno technikou:

1.

Johannes Kläbo

Nórsko

2:42,71 min

2.

Lars Heggen

Nórsko

+ 0,36 s

3.

Benjamin Moser

Rakúsko

+ 1,63 s 

4.

Mathias Holbäk

Nórsko

+ 2,36 s

5.

Janik Riebli

Švajčiarsko

+ 3,05 s

6.

Lucas Chanavat

Francúzsko

+ 6,92 s

Šprint žien voľnou technikou:

1.

Linn Svahnová

Švédsko

2:56,75 min

2.

Kristine Skistadová

Nórsko

+ 0,29 s

3.

Nadine Fähndrichová

Švajčiarsko

+ 3,73 s

4.

Coletta Rydzeková

Nemecko

+ 3,82 s

5.

Maja Dahlqvistová

Švédsko

+ 7,94 s

6.

Johanna Hagströmová

Švédsko

+ 11,38 s

Nór Johannes Kläbo a Švédka Linn Svahnová triumfovali v prvej súťaži Svetového pohára v behu na lyžiach po ZOH 2026, ktorou bol šprint voľnou technikou vo švédskom Falune. V oboch pretekoch sa tak presadili úradujúci olympijskí šampióni.

Fenomén súčasného behu na lyžiach Kläbo si nedoprial oddych ani v prvej súťaži po olympiáde, na ktorej sa postaral o historický zápis, keď triumfoval vo všetkých šiestich disciplínach.

Upevnil si tak vedúcu pozíciu v boji o veľký i malý krištáľový glóbus. Vo Falune rozhodol na cieľovej rovinke, na ktorej zdolal o 36 stotín sekundy krajana Larsa Heggena. Prvýkrát v kariére sa na pódium dostal Rakúšan Benjamin Moser, keď obsadil 3. priečku s mankom 1,63.

VIDEO: Finále mužov

Svahnová rovnako ako Kläbo predviedla najlepší čas už v kvalifikácii a vo finále zdolala o 29 stotín sekundy Nórku Kristine Skistadovú. Tretia dobehla Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+3,73).

Líderka šprintu v sezóne Švédka Maja Dahlqvistová skončila piata (+7,94). Vedúca žena v boji o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová vypadla vo štvrťfinále. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Beh na lyžiach

    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
    Kläbo potvrdil dominanciu aj po ZOH. Tešila sa aj švédska olympijská šampiónka
    dnes 19:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Kläbo potvrdil dominanciu aj po ZOH. Tešila sa aj švédska olympijská šampiónka