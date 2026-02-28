Kläbo potvrdil dominanciu aj po ZOH. Tešila sa aj švédska olympijská šampiónka

Svetový pohár v behu na lyžiach - Falun
Šprint mužov voľno technikou:
1.
Johannes Kläbo
Nórsko
2:42,71 min
2.
Lars Heggen
Nórsko
+ 0,36 s
3.
Benjamin Moser
Rakúsko
+ 1,63 s
4.
Mathias Holbäk
Nórsko
+ 2,36 s
5.
Janik Riebli
Švajčiarsko
+ 3,05 s
6.
Lucas Chanavat
Francúzsko
+ 6,92 s
Šprint žien voľnou technikou:
1.
Linn Svahnová
Švédsko
2:56,75 min
2.
Kristine Skistadová
Nórsko
+ 0,29 s
3.
Nadine Fähndrichová
Švajčiarsko
+ 3,73 s
4.
Coletta Rydzeková
Nemecko
+ 3,82 s
5.
Maja Dahlqvistová
Švédsko
+ 7,94 s
6.
Johanna Hagströmová
Švédsko
+ 11,38 s
Nór Johannes Kläbo a Švédka Linn Svahnová triumfovali v prvej súťaži Svetového pohára v behu na lyžiach po ZOH 2026, ktorou bol šprint voľnou technikou vo švédskom Falune. V oboch pretekoch sa tak presadili úradujúci olympijskí šampióni.
Fenomén súčasného behu na lyžiach Kläbo si nedoprial oddych ani v prvej súťaži po olympiáde, na ktorej sa postaral o historický zápis, keď triumfoval vo všetkých šiestich disciplínach.
Upevnil si tak vedúcu pozíciu v boji o veľký i malý krištáľový glóbus. Vo Falune rozhodol na cieľovej rovinke, na ktorej zdolal o 36 stotín sekundy krajana Larsa Heggena. Prvýkrát v kariére sa na pódium dostal Rakúšan Benjamin Moser, keď obsadil 3. priečku s mankom 1,63.
VIDEO: Finále mužov
Svahnová rovnako ako Kläbo predviedla najlepší čas už v kvalifikácii a vo finále zdolala o 29 stotín sekundy Nórku Kristine Skistadovú. Tretia dobehla Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+3,73).
Líderka šprintu v sezóne Švédka Maja Dahlqvistová skončila piata (+7,94). Vedúca žena v boji o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová vypadla vo štvrťfinále. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.