Úvodné šprinty ovládli nórske farby. V pretekoch žien rozhodli len dve desatiny

Kristine Stavas Skistadová (vpravo) vyhrala šprint v Ruke vo Svetovom pohári v behu na lyžiach. (Autor: TASR/ Lehtikuva via AP)
TASR|29. nov 2025 o 14:00
Svetový pohár v behu na lyžiach sa začína v Ruke.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka

Šprint mužov klasickou technikou:

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

2:30,03 min

2.

Erik Valnes

Nórsko

+ 1,21 s

3.

Ansgar Evensen

Nórsko

+ 2,28 s

4.

Jules Chappaz

Francúzsko

+ 2,30 s

5.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

+ 2,93 s

6.

Lauri Vuorinen

Fínsko

+ 5,55 s

Šprint žien klasickou technikou:

1.

Kristine Stavas Skistadová

Nórsko

2:53,22 min

2.

Jonna Sundlingová

Švédsko

+ 0,20 s

3.

Maja Dahlqvistová

Švédsko

+ 0,20 s

4.

Johanna Hagströmová

Švédsko

+ 1,29 s

5.

Nadine Fähndrichová

Švajčiarsko

+ 2,07 s

6.

Johanna Matintalová

Fínsko

+ 8,74 s

Nórski bežci na lyžiach Kristine Stavas Skistadová a Johannes Hösflot Kläbo sa stali víťazmi úvodného šprintu v novej sezóne Svetového pohára.

Slovensko na podujatí vo fínskej Ruke zastúpenie nemalo.

Sobotný šprint klasickou technikou sedel Švédke Johanne Hagströmovej, ktorá ovládla kvalifikáciu s náskokom 1,44 sekundy a následne bola suverénna aj vo štvrťfinále i semifinále.

Finálová jazda jej však vôbec nevyšla a Skistadová v nej triumfovala s náskokom 20 stotín pred ďalšou švédskou reprezentantkou Jonnou Sundlingovou, ktorá postúpila medzi najlepšiu šesticu až na čas.

Nórska bežkyňa na lyžiach Kristine Stavas Skistadová sa teší z víťazstva. (Autor: TASR/ Lehtikuva via AP)

Tretia skončila jej krajanka Maja Dahlqvistová. „Je fajn pocit zdolať Švédky a je to dobrý štart do sezóny,“ konštatovala 26-ročná Skistadová. Do finále nepostúpila obhajkyňa malého glóbusu Jasmi Joensuuová z Fínska.

Medzi mužmi nedal vlaňajší víťaz celkového poradia i šprintu Kläbo svojim súperom žiadnu šancu. Víťazne začal už v kvalifikácii a úspešne zvládol aj všetky tri behy v hlavnej časti pretekov.

Vo finále triumfoval s jednoznačným náskokom 1,21 s pred svojím krajanom Erikom Valnesom, čisto nórske pódium doplnil Ansgar Evensen (+2,28 s).

