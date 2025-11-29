Úvodné šprinty ovládli nórske farby. V pretekoch žien rozhodli len dve desatiny

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka
Šprint mužov klasickou technikou:
1.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
2:30,03 min
2.
Erik Valnes
Nórsko
+ 1,21 s
3.
Ansgar Evensen
Nórsko
+ 2,28 s
4.
Jules Chappaz
Francúzsko
+ 2,30 s
5.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
+ 2,93 s
6.
Lauri Vuorinen
Fínsko
+ 5,55 s
Šprint žien klasickou technikou:
1.
Kristine Stavas Skistadová
Nórsko
2:53,22 min
2.
Jonna Sundlingová
Švédsko
+ 0,20 s
3.
Maja Dahlqvistová
Švédsko
+ 0,20 s
4.
Johanna Hagströmová
Švédsko
+ 1,29 s
5.
Nadine Fähndrichová
Švajčiarsko
+ 2,07 s
6.
Johanna Matintalová
Fínsko
+ 8,74 s
Nórski bežci na lyžiach Kristine Stavas Skistadová a Johannes Hösflot Kläbo sa stali víťazmi úvodného šprintu v novej sezóne Svetového pohára.
Slovensko na podujatí vo fínskej Ruke zastúpenie nemalo.
Sobotný šprint klasickou technikou sedel Švédke Johanne Hagströmovej, ktorá ovládla kvalifikáciu s náskokom 1,44 sekundy a následne bola suverénna aj vo štvrťfinále i semifinále.
Finálová jazda jej však vôbec nevyšla a Skistadová v nej triumfovala s náskokom 20 stotín pred ďalšou švédskou reprezentantkou Jonnou Sundlingovou, ktorá postúpila medzi najlepšiu šesticu až na čas.
Tretia skončila jej krajanka Maja Dahlqvistová. „Je fajn pocit zdolať Švédky a je to dobrý štart do sezóny,“ konštatovala 26-ročná Skistadová. Do finále nepostúpila obhajkyňa malého glóbusu Jasmi Joensuuová z Fínska.
Medzi mužmi nedal vlaňajší víťaz celkového poradia i šprintu Kläbo svojim súperom žiadnu šancu. Víťazne začal už v kvalifikácii a úspešne zvládol aj všetky tri behy v hlavnej časti pretekov.
Vo finále triumfoval s jednoznačným náskokom 1,21 s pred svojím krajanom Erikom Valnesom, čisto nórske pódium doplnil Ansgar Evensen (+2,28 s).