Kläbo má na dosah magickú hranicu. Slovákov posilnil bežec vyrastajúci na Aljaške

Bez slovenskej účasti odštartuje v piatok vo fínskom stredisku Ruka nový ročník Svetového pohára v behu na lyžiach.
Úvodné dve periódy seriálu budú aj v znamení boja o miestenky na februárové ZOH v Taliansku.
Glóbusy za celkové prvenstvo v predchádzajúcom ročníku SP obhajujú Nór Johannes Hösflot Kläbo a Jessie Digginsová z USA.
Slovenskí reprezentanti vynechajú prvé dve zastávky pohára na severe Európy a naskočia doň až v polovici decembra vo švajčiarskom Davose, kde sa počíta s účasťou troch mužských zástupcov.
Chýbať by medzi nimi nemal Peter Hinds, ktorý športovo vyrastal na Aljaške. Američan so slovenskými koreňmi sa pred sezónou rozhodol štartovať pod novou vlajkou a posilnil národný tím. „Ukazuje sa veľmi dobre, boli sme prekvapení jeho výkonnosťou.
Absolvoval aj merané tréningy s českou reprezentáciou a držal s nimi krok. Samozrejme, až preteky ukážu jeho skutočnú silu, ale mal by byť naším lídrom,“ povedal pre TASR Marian Baláž, manažér sekcie severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Okrem Hindsa sú ašpirantami na štart v SP najmä Michal Adamov, Andrej Renda, či Matej Horniak. „Vyskočiť však môžu aj ďalší, napríklad Jelisej Kuzmin.
Máme extrémne mladý a talentovaný tím a očakávam v ňom tuhý boj o olympijské miestenky.
Rovnako tak aj u dievčat, ktoré však zatiaľ nemajú splnené podmienky pre štart vo svetovom pohári,“ povedal Baláž s tým, že o svoju už šiestu olympijskú účasť chce zabojovať aj 41-ročná Alena Procházková. „Po menšej odmlke sa vrátila, trénuje a ak splní kritériá, s radosťou ju nominujeme,“ tvrdí šéf úseku.
Dvoch mužov a jednu ženu
Slovenské bežecké lyžovanie bude môcť na budúcoročné ZOH vyslať dvoch mužov a jednu ženu.
Pred olympijskou sezónou ZSL angažoval dvoch českých trénerov - Jana Franca, ktorý osem rokov viedol českú reprezentáciu, a bývalého elitného šprintéra a medailistu z MS Dušana Kožíška.
„Aj to dokazuje, že sa nám rapídne zlepšili podmienky na prácu, navyše budeme mať k dispozícii v celej sezóne päťčlenný servisný tím, takže kvalitatívny posun je viditeľný,“ vyhlásil Baláž.
Slovensko so zastúpením na Tour de Ski
Na prelome rokov bude mať Slovensko po dlhšom čase opäť zastúpenie aj na Tour de Ski, aspoň v jej prvej časti, prestížne podujatie bude mať v olympijskej sezóne kratší formát so šiestimi etapami.
Pred uzávierkou nominácie na ZOH (18. januára) čaká Slovákov, ktorí opäť avizujú ambície najmä v tímšprinte, ešte štart v nemeckom Oberhofe a pred hrami pôjdu aj do švajčiarskeho Gomsu.
Podľa dosiahnutých výsledkov sa uvidí, či obsadia aj podujatia SP po zimnej olympiáde. Finále seriálu je v marci v americkom Lake Placid.
Topfavoritom Kläbo
Aj v tejto sezóne je topfavoritom medzi mužmi Kläbo, ktorý svoju dominanciu v minulej sezóne potvrdil aj historickým ziskom šiestich zlatých medailí v šiestich štartoch na MS 2025 v Trondheime.
Fenomenálny Nór má na konte päť veľkých glóbusov, päť zlatých olympijských medailí a už 98 víťazstiev v SP, takže v tejto zime sa ako prvý môže dostať na magickú hranicu 100. Šiestym celkovým prvenstvom v seriáli zasa môže vyrovnať legendárneho krajana Björna Dählieho.
Medzi ženami chce v konkurencii silných reprezentácií Nórska i Švédska na víťazný hetrik v SP dosiahnuť 34-ročná Američanka Digginsová, ktorá po nadchádzajúcej sezóne ukončí svoju kariéru.
Svoj posledný ročník v bielej stope má pred sebou aj o rok starší Talian Federico Pellegrino, vyšperkovať ho chce úspechom na domácej olympiáde.
Kalendár SP v behu na lyžiach
28.-30. novembra: Ruka (Fín.)
5.-7. decembra: Trondheim (Nór.)
12.-14. decembra: Davos (Švaj.)
Tour de Ski (28. decembra - 4. januára): Dobbiaco a Val di Fiemme (Tal.)
17.-18. januára: Oberhof (Nem.)
23.-25. januára: Goms (Švajč.)
ZOH 2026 Miláno/Cortina (6.-22. februára vo Val di Fiemme/Tal.)
28. februára - 1. marca: Falun (Švéd.)
7.-8. marca: Lahti (Fín.)
12. marca: Drammen (Nór.)
14. marca: Oslo (Nór.)
Finále SP 20.-22. marca: Lake Placid (USA)