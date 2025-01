Slávneho Nóra nachytali pri podvode. Z pretekov ho diskvalifikoval známy Čech

Výkonmi sa mu však nepodarilo presvedčiť trénerov, aby ho zaradili do nominácie na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú tento rok konať v Trondheime.

BRATISLAVA. Nórsky bežec na lyžiach Petter Northug to s návratom k aktívnej kariére myslí vážne. V tejto zime ho však brzdili zdravotné problémy, preto prvé súťažné štarty absolvoval pred niekoľkými dňami na majstrovstvách Nórska.

Na pretekoch sa malo bežať klasickým štýlom, lenže 39-ročný Nór to na niektorých úsekoch nedodržal a pomáhal si voľným štýlom, ktorý je v porovnaní s klasickým rýchlejší.

Podľa Bauera Northug jednoznačne porušil pravidlá.

„Strávili sme nad tým veľa času, a to nielen v jeho prípade. Bolo to jasné porušenie. Máme hneď niekoľko videí, ktoré to potvrdzujú,“ doplnil Bauer. Na žiadosť NRK však zábery nechcel zverejniť.