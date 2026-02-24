Fenoména bielej stopy privítalo veľa fanúšikov. Kläbo prezradil na čo sa doma najviac teší

Príchod nórskeho reprezentanta v behu na lyžiach Johannesa Hösflota Kläba do rodnej krajiny z Talianska, kde sa vďaka zisku šiestich zlatých medailí stal najúspešnejším zimným olympionikom všetkých čias, sprevádzal pochopiteľný záujem verejnosti.
Keď sa Kläbo objavil v príletovej hale letiska v Trondheime spoločne s ďalšími úspešnými krajanmi z bielej stopy Emilom Iversenom a Astrid Öyre Slindovou, ozval sa mohutný potlesk fanúšikov, ktorí sa tam zhromaždili.
V rukách mali kvety, nórske vlajky a viacerí skandovali mená úspešných olympionikov.
"Toto privítanie bolo veľmi pekné, ale na mňa doľahla obrovská únava. Teším sa, že si znova ľahnem do vlastnej postele.
Už je to nejaký čas, čo som v nej nespal. Mám spánkový deficit a v najbližšom čase určite neplánujem žiadnu oslavu," vravel Kläbo podľa nórskeho vysielateľa NRK.
Na otázku novinárov, na čo sa najviac teší, tak držiteľ 11 zlatých, 1 striebornej a jednej bronzovej medaily odpovedal: "V skutočnosti sa teším na to, že si budem môcť variť sám a budem mať aj niečo iné ako hotelové jedlo."
VIDEO: Zostrih pretekov na 50 km na ZOH 2026
Na rovnakú otázku odpovedal aj jeho krajan Iversen, ktorý sa priznal, že svoju rodinu nevidel 45 dní. "Potrebujem pár tichých večerov s manželkou pred televízorom.
A vôbec nebude dôležité, čo v telke pôjde, môžu to byť pokojne aj nejaké hlúposti," uviedol zlatý medailista zo štafety a bronzový z behu na 50 km zo ZOH 2026.
Kläbo v Taliansku ovládol okrem záverečnej päťdesiatky klasicky aj 10 km voľnou technikou, skiatlon na 10+10 km, šprint klasicky, tímšprint a bol aj člen víťaznej štafety nórskych mužov na 4x 7,5 km.
Kläbo je fenomén bielej stopy. Zlatý olympijský príbeh začal písať v Pjongčangu 2018 hetrikom v šprinte, tímšprinte a štafete.
V Pekingu 2022 pridal zlato v šprinte a tímšprinte a všetko to zaklincoval poltuctom najcennejších kovov v Cortine d'Ampezzo.
Do jeho výpočtu úspechov patrí aj 15 zlatých medailí z majstrovstiev sveta a 5 veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara