Je ako vrece zemiakov, snaží sa o revolúciu, smejú sa mu. Nór sa však nevzdáva a myslí na olympiádu

Do Cortiny pod novou vlajkou

Má 39 rokov a vie, že prebojovať sa do nórskeho tímu na zimné hry bude rovnako nemožné aj o rok. Všetko by sa zopakovalo.

Preto zvažuje zmenu občianstva. Pôvodne zvažoval, že by štartoval za Lichtenštajnsko. Lenže vzhľadom na administratívu a dĺžku procesu, je teraz v rokovaní s novou krajinou – Rakúskom.

„Mal som niekoľko stretnutí a uvidíme, ako to pôjde ďalej, pretože to musíme uzavrieť pred 1. májom. To je termín na podanie žiadosti na Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS). Ale lepšie by bolo, ak by sme to stihli o mesiac skôr,“ reagoval Northug pre TV2.