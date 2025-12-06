Kläbo načal druhú stovku víťazstiev. V Trondheime triumfoval aj v skiatlone

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zaznamenal tretie víťazstvo v novej sezóne Svetového pohára.
Na domácej trati v Trondheime v sobotu triumfoval aj v skiatlone na 20 km, v ktorom finišoval v čase 43:49,4 min.
Druhé miesto obsadil jeho krajan Harald Östberg Amundsen s mankom 0,7 s, čisto nórske pódium doplnil Emil Iversen (+0,9).
Obhajca Veľkého krištáľového glóbusu Kläbo nadviazal na piatkový domáci triumf v klasickom šprinte, ktorý bol jeho jubilejný 100. na okruhu SP a udržal si pozíciu lídra celkového poradia.
Medzi ženami si prvé víťazstvo v sezóne vybojovala obhajkyňa celkového prvenstva Jessie Digginsová z USA, ktorá triumfovala pred domácou Heidi Wengovovou presne o sekundu.
Na treťom mieste skončila Švédka Ebba Anderssonová so stratou 2,3 s na víťazku.