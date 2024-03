Kläbo zničil konkurenciu v šprinte, zdramatizoval tak boj o veľký krištáľový glóbus

Druhého Haavarda Solaasa Taugböla zdolal o 1,09 sekundy, tretí dobehol Even Northug (+1,32).

Aj ženský šprint sa stal korisťou domácej pretekárky. Skistadová v semifinále tesne prehrala súboj o prvú priečku so Svahnovou, no vo finále to súperke vrátila a zvíťazila s náskokom 63 stotín.

Nórka slávila štvrté prvenstvo v sezóne, keď predtým vyhrala šprinty voľne v Östersunde, Canmore a Lahti. Na treťom mieste finišovala Američanka Rosie Brennanová (+1,82).

Jej krajanka a líderka celkového poradia Jessie Digginsová vypadla už vo štvrťfinále.

Na čele SP má 102 bodov k dobru na druhú Svahnovú, pričom do konca sezóny absolvujú ženy takisto už len tri preteky v rámci finále SP vo Falune. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.