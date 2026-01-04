Suverénny Nór sa zapísal do histórie Tour de Ski. Kläbo prekonal zápis Švajčiara

Prvenstvo na jubilejnom 20. ročníku potvrdil v záverečnej šiestej etape.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo rekordný piatykrát triumfoval na prestížnom podujatí Tour de Ski.

Prvenstvo na jubilejnom 20. ročníku potvrdil v nedeľu v záverečnej šiestej etape, ktorou boli preteky na 10,6 km s hromadným štartom voľnou technikou a legendárnym záverečným stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis. V nej obsadil 12. miesto s mankom 58,9 s za víťazným krajanom Mattisom Stenshagenom.

Dvadsaťdeväťročný fenomenálny Nór vyhral tri zo šiestich etáp Tour a pred nedeľným vyvrcholením mal ako obhajca k dobru 83 sekúnd pred tímovým kolegom Larsom Heggenom.

Výrazný náskok si Kläbo bez problémov postrážil a na TdS zopakoval svoje víťazstvá z rokov 2019, 2022, 2023 a 2025. S piatimi prvenstvami sa v historickej tabuľke odpútal od Švajčiara Daria Colognu. Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.

Stenshagen si v nedeľnom stúpaní najlepšie rozložil sily a v cieli mal náskok 6,6 sekundy pred Julesom Lapierrom z Francúzska, Nór Emil Iversen ne tretej pozícii mal manko 20,4 sekundy. V elitnej desiatke mali trojnásobné zastúpenie Nórsko i Francúzsko, figurovali v nej aj dvaja Briti. 

Na Tour de Ski sa v tejto edícii predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti, Peter Hinds ani Jáchym Cenek však nesplnili cieľ dostať sa v niektorej z etáp do najlepšej päťdesiatky. Kompletný itinerár absolvoval iba Hinds, ktorý v záverečnej etape obsadil 57. miesto so stratou 3:37 min na Stenshagena.

Prehľad doterajších víťazov Tour de Ski

2006/07: Tobias Angerer (Nem.) 

2007/08: Lukáš Bauer (ČR)

2008/09: Dario Cologna (Švaj.) 

2009/10: Lukáš Bauer (ČR) 

2010/11: Dario Cologna (Švaj.)

2011/12: Dario Cologna (Švaj.)

2012/13: Alexander Legkov (Rus.) 

2013/14: Martin Johnsrud Sundby (Nór.) 

2014/15: Petter Northug (Nór.) 

2015/16: Martin Johnsrud Sundby (Nór.)

2016/17: Sergej Usťugov (Rus.)

2017/18: Dario Cologna (Švaj.) 

2018/19: Johannes Hösflot Kläbo (Nor.)

2019/20: Alexander Boľšunov (Rus.)

2020/21: Alexander Boľšunov (Rus.) 

2021/22: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 

2022/23: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.)

2023/24: Harald Östberg Amundsen (Nór.) 

2024/25: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 

2025/26: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 

