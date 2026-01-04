Suverénny Nór sa zapísal do histórie Tour de Ski. Kläbo prekonal zápis Švajčiara

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo rekordný piatykrát triumfoval na prestížnom podujatí Tour de Ski.
Prvenstvo na jubilejnom 20. ročníku potvrdil v nedeľu v záverečnej šiestej etape, ktorou boli preteky na 10,6 km s hromadným štartom voľnou technikou a legendárnym záverečným stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis. V nej obsadil 12. miesto s mankom 58,9 s za víťazným krajanom Mattisom Stenshagenom.
Dvadsaťdeväťročný fenomenálny Nór vyhral tri zo šiestich etáp Tour a pred nedeľným vyvrcholením mal ako obhajca k dobru 83 sekúnd pred tímovým kolegom Larsom Heggenom.
Výrazný náskok si Kläbo bez problémov postrážil a na TdS zopakoval svoje víťazstvá z rokov 2019, 2022, 2023 a 2025. S piatimi prvenstvami sa v historickej tabuľke odpútal od Švajčiara Daria Colognu. Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.
Stenshagen si v nedeľnom stúpaní najlepšie rozložil sily a v cieli mal náskok 6,6 sekundy pred Julesom Lapierrom z Francúzska, Nór Emil Iversen ne tretej pozícii mal manko 20,4 sekundy. V elitnej desiatke mali trojnásobné zastúpenie Nórsko i Francúzsko, figurovali v nej aj dvaja Briti.
Na Tour de Ski sa v tejto edícii predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti, Peter Hinds ani Jáchym Cenek však nesplnili cieľ dostať sa v niektorej z etáp do najlepšej päťdesiatky. Kompletný itinerár absolvoval iba Hinds, ktorý v záverečnej etape obsadil 57. miesto so stratou 3:37 min na Stenshagena.
Prehľad doterajších víťazov Tour de Ski
2006/07: Tobias Angerer (Nem.)
2007/08: Lukáš Bauer (ČR)
2008/09: Dario Cologna (Švaj.)
2009/10: Lukáš Bauer (ČR)
2010/11: Dario Cologna (Švaj.)
2011/12: Dario Cologna (Švaj.)
2012/13: Alexander Legkov (Rus.)
2013/14: Martin Johnsrud Sundby (Nór.)
2014/15: Petter Northug (Nór.)
2015/16: Martin Johnsrud Sundby (Nór.)
2016/17: Sergej Usťugov (Rus.)
2017/18: Dario Cologna (Švaj.)
2018/19: Johannes Hösflot Kläbo (Nor.)
2019/20: Alexander Boľšunov (Rus.)
2020/21: Alexander Boľšunov (Rus.)
2021/22: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.)
2022/23: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.)
2023/24: Harald Östberg Amundsen (Nór.)
2024/25: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.)
2025/26: Johannes Hösflot Kläbo (Nór.)