VIDEO: Počas pretekov vypil desať pív a niekoľko panákov. Napriek tomu predbehol Slováka

Preteky Svetového pohára v nórskom Holmenkollene v behu na lyžiach ponúkli kuriózny príbeh športovca, ktorý po súťaži priznal niečo, čomu ostatní nemohli uveriť.
Išlo o 50-kilometrovú trať, kde však Brit Gabriel Gledhill nešiel zvíťaziť, ale zrejme si to čo najviac užiť. A to sa mu napokon aj podarilo. Počas pretekov vypil desať až 12 pív a päť alebo šesť panákov, priznal pre web expressen.se.
Holmenkollen je známy svojou párty atmosférou pozdĺž svahov. Aj keď hmla tohtoročný ročník urobila menej príťažlivým, bolo tam veľa fanúšikov piva. A chceli pozvať aj lyžiarov.
Pri rozhovore mu novinár neveril, že toľko stihol vypiť, tak sa ho to opýtal znova, na čo mu Gledhill pritakal s tým, že keď "hodia pivo, musíte si ho vziať".
Pri dopingovej kontrole by to podľa neho nedopadlo dobre. Napriek tomu odporúča iným bežcom na lyžiach, aby vyskúšali podobné metódy.
"Človek sa trochu uvoľní a bude menej vystresovaný. No na konci som ledva stál na nohách. Bolo to ťažké, ale zvládol som to," dodal Gledhill, ktorý skončil na 67. mieste vyše 20 minút za víťazným Nórom Einarom Hedegartom.
Pretekov na 50 kilometrov sa zúčastnila aj dvojica Slovákov - Peter Hinds skončil o dve priečky vyššie než Brit, Michal Adamov na "podguraženého" športovca stratil 22 sekúnd a skončil tesne za ním na 68. pozícii.
Domáce preteky v Nórsku absolútne ovládli pretekári z tejto krajiny plnej fjordov. Na prvých ôsmich miestach bol zakaždým len Nór.