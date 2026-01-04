Americká fenoménka po tretíkrát triumfuje na Tour de Ski. V poslednej etape však nevyhrala

Jessica Digginsová počas Tour de Ski.
Jessica Digginsová počas Tour de Ski. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jan 2026 o 16:22
ShareTweet0

Zvíťazila Karoline Simpsonová-Larsenová z Nórska.

Tour de Ski - záverečná 6. etapa

10,6 km voľne s hromadným štartom:

1.

Karoline Simpsonová-Larsenová

Nórsko

37:05,3 min

2.

Jessica Digginsová

USA

+ 8,8 s

3.

Heidi Wengová

Nórsko

+ 14,4 s

Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová sa tretíkrát v kariére tešila z triumfu na prestížnej Tour de Ski.

Spečatila ho druhou priečkou v záverečnej šiestej etape vo Val di Fiemme, pretekoch na 10,6 km s hromadným štartom voľne a prudkým stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis.

V cieli mala manko 8,8 sekundy na Karoline Simpsonovú-Larsenovú z Nórska.

Digginsová vo svojej rozlúčkovej sezóne nadviazala na prvenstvá na Tour z rokov 2021 a 2024 a v historickej tabuľke sa po jubilejnom 20. ročníku osamostatnila na tretej priečke.

Pred ňou sú so štyrmi celkovými víťazstvami na TdS iba Poľka Justyna Kowalczyková (2010, 2011, 2012, 2013) a Nórka Therese Johaugová (2014, 2016, 2020, 2025).

„Je to naozaj skvelé. Je fajn vedieť, že všetky tie tréningy fungujú a celý tím odvádza naozaj výbornú prácu,“ povedala po zisku titulu Digginsová, ktorá zvýšila náskok v poradí Svetového pohára. 

Poradia po Tour de Ski

Konečné poradie Tour de Ski (6 zo 6):

1. Digginsová 11:26,1 h, 2. Stadloberová +2:17,7, 3. Wengová +2:31,6, 4. Anderssonová +2:41,1, 5. Drivenesová +3:30,0, 6. Johanna Matintalová (Fín.) +3:32,3

Celkové poradie SP (14 z 27):

1. Digginsová 1216 b., 2. Moa Ilarová (Švéd.) 1032, 3. Anderssonová 803, 4. Wengová 774, 5. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 765, 6. Stadloberová 716

Poradie SP v dištančných pretekoch (9 zo 16):

1. Digginsová 666 b., 2. Ilarová 587, 3. Anderssonová 540, 4. Wengová 498, 5. Simpsonová-Larsenová 475, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 432

Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.

Američanka mala pred vyvrcholením Tour sľubný viac ako minútový náskok na čele celkovej klasifikácie a v poslednej etape ho ešte výrazne navýšila.

Pred Rakúšankou Teresou Stadloberovou, štvrtou v nedeľňajších pretekoch, mala napokon v súhrnnom čase k dobru až 2:17 min. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Prehľad doterajších víťaziek Tour de Ski

2006/07: Virpi Kuitunenová (Fín.)

2007/08: Charlotte Kallová (Švéd.)

2008/09: Virpi Kuitunenová (Fín.)

2009/10: Justyna Kowalczyková (Poľ.)

2010/11: Justyna Kowalczyková (Poľ.)

2011/12: Justyna Kowalczyková (Poľ.)

2012/13: Justyna Kowalczyková (Poľ.)

2013/14: Therese Johaugová (Nór.)

2014/15: Marit Björgenová (Nór.)

2015/16: Therese Johaugová (Nór.)

2016/17: Heidi Wengová (Nór.)

2017/18: Heidi Wengová (Nór.)

2018/19: Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.)

2019/20: Therese Johaugová (Nór.)

2020/21: Jessie Digginsová (USA)

2021/22: Natalja Neprjajevová (Rus.)

2022/23: Frida Karlssonová (Švéd.)

2023/24: Jessica Digginsová (USA)

2024/25: Therese Johaugová (Nór.)

2025/26: Jessica Digginsová (USA)

Beh na lyžiach

    Jessica Digginsová počas Tour de Ski.
    Jessica Digginsová počas Tour de Ski.
    Americká fenoménka po tretíkrát triumfuje na Tour de Ski. V poslednej etape však nevyhrala
    dnes 16:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Americká fenoménka po tretíkrát triumfuje na Tour de Ski. V poslednej etape však nevyhrala