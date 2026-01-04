Americká fenoménka po tretíkrát triumfuje na Tour de Ski. V poslednej etape však nevyhrala

Tour de Ski - záverečná 6. etapa
10,6 km voľne s hromadným štartom:
1.
Karoline Simpsonová-Larsenová
Nórsko
37:05,3 min
2.
Jessica Digginsová
USA
+ 8,8 s
3.
Heidi Wengová
Nórsko
+ 14,4 s
Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová sa tretíkrát v kariére tešila z triumfu na prestížnej Tour de Ski.
Spečatila ho druhou priečkou v záverečnej šiestej etape vo Val di Fiemme, pretekoch na 10,6 km s hromadným štartom voľne a prudkým stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis.
V cieli mala manko 8,8 sekundy na Karoline Simpsonovú-Larsenovú z Nórska.
Digginsová vo svojej rozlúčkovej sezóne nadviazala na prvenstvá na Tour z rokov 2021 a 2024 a v historickej tabuľke sa po jubilejnom 20. ročníku osamostatnila na tretej priečke.
Pred ňou sú so štyrmi celkovými víťazstvami na TdS iba Poľka Justyna Kowalczyková (2010, 2011, 2012, 2013) a Nórka Therese Johaugová (2014, 2016, 2020, 2025).
„Je to naozaj skvelé. Je fajn vedieť, že všetky tie tréningy fungujú a celý tím odvádza naozaj výbornú prácu,“ povedala po zisku titulu Digginsová, ktorá zvýšila náskok v poradí Svetového pohára.
Poradia po Tour de Ski
Konečné poradie Tour de Ski (6 zo 6):
1. Digginsová 11:26,1 h, 2. Stadloberová +2:17,7, 3. Wengová +2:31,6, 4. Anderssonová +2:41,1, 5. Drivenesová +3:30,0, 6. Johanna Matintalová (Fín.) +3:32,3
Celkové poradie SP (14 z 27):
1. Digginsová 1216 b., 2. Moa Ilarová (Švéd.) 1032, 3. Anderssonová 803, 4. Wengová 774, 5. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 765, 6. Stadloberová 716
Poradie SP v dištančných pretekoch (9 zo 16):
1. Digginsová 666 b., 2. Ilarová 587, 3. Anderssonová 540, 4. Wengová 498, 5. Simpsonová-Larsenová 475, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 432
Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.
Američanka mala pred vyvrcholením Tour sľubný viac ako minútový náskok na čele celkovej klasifikácie a v poslednej etape ho ešte výrazne navýšila.
Pred Rakúšankou Teresou Stadloberovou, štvrtou v nedeľňajších pretekoch, mala napokon v súhrnnom čase k dobru až 2:17 min. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Prehľad doterajších víťaziek Tour de Ski
2006/07: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2007/08: Charlotte Kallová (Švéd.)
2008/09: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2009/10: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2010/11: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2011/12: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2012/13: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2013/14: Therese Johaugová (Nór.)
2014/15: Marit Björgenová (Nór.)
2015/16: Therese Johaugová (Nór.)
2016/17: Heidi Wengová (Nór.)
2017/18: Heidi Wengová (Nór.)
2018/19: Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.)
2019/20: Therese Johaugová (Nór.)
2020/21: Jessie Digginsová (USA)
2021/22: Natalja Neprjajevová (Rus.)
2022/23: Frida Karlssonová (Švéd.)
2023/24: Jessica Digginsová (USA)
2024/25: Therese Johaugová (Nór.)
2025/26: Jessica Digginsová (USA)