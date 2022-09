ONLINE: Bayern Mníchov - FC Barcelona dnes (Liga majstrov)

FC Bayern Mníchov začal nový ročník Ligy majstrov víťazne, v prvom kole skupiny si na San Sire gólom Leroya Saného a vlastným gólom Danila D'Ambrosia zgustol na Interi Miláno 2:0. V ligovom zápase to tak ružové nebolo, Bayern doma zaváhal a remizoval so Stuttgartom 2:2. Skórovali Mathys Tel a rodák práve zo Stuttgartu, Jamal Musiala. Keď sa Bayern stretol s Blaugranas v skupine minulý rok, boli z toho dve hladké výhry 3:0. Najskôr vonku, potom doma. Rok predtým to bola kanonáda 8:2 v štvrťfinále v Lisabone. Aj tentokrát bude Bayern miernym favoritom, Barcelona však od týchto stretnutí prešla poriadny kus cesty.



FC Barcelona rozdrvil doma v prvom kole skupiny Viktoriu Plzeň 5:1. Na jednoznačnom víťazstve sa okrem hetriku Roberta Lewandowskeho podieľali aj Franck Kessié a Ferran Torres. Na rozdiel od Mníchovčanov, Barcelončania triumfovali aj v lige. Na ihrisku Cádizu z toho bolo hladké víťazstvo 4:0, o góly sa postarali Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati a Ousmane Dembélé. Blaugranas majú Bayernu za posledné roky čo vracať, čaká ich však veľmi ťažký súper s výhodou domáceho prostredia.