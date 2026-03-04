Sága Žirkovej na poste trénerky Banskej Bystrice sa skončila. Klub opustila na vlastnú žiadosť

Bývalá slovenská basketbalová reprezentantka Zuzana Žirková skončila na poste hlavnej trénerky Slávie ŠKP Banská Bystrica.
Po utorkovom zápase v Piešťanoch požiadala o uvoľnenie z pozície a vedenie klubu jej abdikáciu prijalo.
Vedením A-družstva poverilo do konca aktuálnej sezóny doterajšieho asistenta Richarda Kucsu. Klub o tom informoval v stredu na svojom webe.
Osemnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska viedla Sláviu od novembra 2022. S družstvom triumfovala v Slovenskom pohári 2024 a trikrát ho doviedla do extraligového finále.
V prebiehajúcej sezóne úradujúci vicemajster zdolal v prvej polovici základnej časti najväčších konkurentov Čajky aj Ružomberok a držal sa na priebežnom prvom mieste, z uplynulých deviatich extraligových zápasov však prehral až päť.
„Basketbal mi dal všetko. Práve preto mu dnes vraciam slobodu začať znova. Majstrovské tímy stoja na energii medzi ľuďmi. Keď ju tréner nevie obnoviť, je jeho povinnosťou ustúpiť.
Mali sme rovnaký cieľ, no iný pohľad na východ slnka. Tento tím je príliš dobrý na to, aby čakal na titul ďalší rok,“ napísala na sociálnej sieti Žirková.
Na poste hlavnej trénerky skončila pár hodín pred Final Four CEWL, vo štvrtkovom semifinále nastúpi Slávia proti Sokolu Hradec Králové.
„Chceme sa úprimne poďakovať pani trénerke Zuzane Žirkovej za odvedené služby počas jej pôsobenia pod Urpínom od novembra 2022.
Svojou snahou prispela k zisku Slovenského pohára a troch strieborných medailí v rámci extraligy,“ uviedol banskobystrický klub na svojom webe. Žirková však Sláviu neopúšťa, bude sa venovať rozvoju tamojšej mládeže.