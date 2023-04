Hejková po prehre v Eurolige skritizovala rozhodcov: Také zarezanie sme si nezaslúžili

"Som totálne nahnevaná, že rozhodcovia prehliadli faul, ktorý predchádzal rozhodujúcej strele. Síce sme dlho v zápase nehrali dobre, ale také zarezanie sme si za zlepšenie v závere skutočne nezaslúžili. Chceli sme z Final Four viac ako štvrté miesto, ale nebolo nám to súdené," citoval web sport.cz trénerku Hejkovú.

"Trénerská výzva sa dá využiť napríklad na aut alebo čas, ale nie na posúdenie celej situácie, že mali odpískať faul, to neexistuje. To pravidlo je úplne na nič. Začalo sa to používať vtedy, keď sme boli v tom namočení my. V Jekaterinburgu sme dostali po dvoch autoch trojku a ešte to FIBA dávala ako highlight. Tak po nej aspoň začala táto challenge, ale je len jedna za celý zápas a vôbec neznamená nič. Tri dámy odídu z Prahy s tým, že aké boli dobré," vysvetlila slovenská trénerka.

Kým v zámorskej NBA by sa pri takomto momente dala použiť tzv. trénerská výzva (coach's challenge), tak európske pravidlá na to zatiaľ nemyslia.

"Ja som verila tomu, že to ubránime. Strela bola ťažká, doskočili sme to a boli sme naštartovaní do protiútoku. Tá, ktorá faulovala, sa ešte ospravedlňovala, že pardon. Namiesto toho, aby odpískali faul, na čo nemali tri dámy odvahu, tak to nechali tak a súper dal šťastnú trojku od dosky a od hráčky, ktorá za celú sezónu nemá ani pokus," nešetrila Hejková kritikou na výkon rozhodcovského tria.

Pražský tím sprevádza už dlhšie obdobie smola, teraz vyvrcholila v domácom prostredí kontroverziou a šťastnou strelou s klaksónom, čím opäť po roku zostali hráčkam a realizačnému tímu len prázdne ruky a sklamanie.

"Je to podľa mňa úplne začarované a myslím si, že už by bolo na čase, aby sa to otočilo. Nedá sa predpokladať, že dva dni pred Final Four nejaký debil čelne nabúra do Temi Fágbénléovej. Asi by sme už potrebovali nejakého exorcistu (smiech).

Skutočne si to neviem vysvetliť. Nechceli sme odísť so 4. miestom, preto cítime strašnú krivdu. Fakt si dievčatá siahli nie na dno, ale pod dno síl. Aj mňa prekvapili, čo ešte dokázali zo seba vyhrabať. Začali vynikajúco brániť, súper si s tým už nevedel rady a takto sa to skončí...," uviedla Hejková.

Psychika hrala svoje

Po nevydarenom semifinále, ktoré skončilo prehrou o 20 bodov s tureckým Mersinom (58:78), si chceli hráčky ZVVZ USK Praha proti Schiu napraviť reputáciu pred takmer vypredanou arénou na Královke.

"Hlavy neboli hore, bolo to vidieť aj po prvom polčase, keď som prišla do šatne, tak som povedala, že nechcem vidieť takúto reč tela a smutné tváre. Sme len kúsok od nich a máme na to 20 minút. Krok po kroku to bolo v druhom polčase lepšie.

Samozrejme, vnímali sme atmosféru a hráčkam to pomohlo. V tomto sa najviac vyžívala Teja Oblaková, to ako hrala, to bol špičkový a bojovný výkon, ako kapitánka," prezradila trénerka USK detaily z diania na lavičke a v šatni.