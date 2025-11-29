Žirkovej tímu sa v Česku nedarí. Po tesnom výsledku prehral aj druhý zápas

Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková.
Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková. (Autor: TASR)
29. nov 2025
Banskobystričanky podľahli Trutnovu.

Turnaj CEWL

KARA Trutnov - Slávia ŠKP Banská Bystrica 80:75 (39:35)

Najviac bodov: Bulanová 19, Chandlerová 17, Vlčková 12 - Simpsonová 20 (18 doskokov), Žilinská 14, Jarošová a Urbanová po 9

Basketbalistky banskobystrickej Slávie prehrali aj svoj druhý duel na turnaji Stredoeurópskej ligy v Hradci Králové.

Po piatkovej prehre s domácim Sokolom (82:96) podľahli v sobotu Trutnovu 75:80.

Zverenky trénerky Zuzany Žirkovej zostali s celkovou bilanciou dve výhry a dve prehry na priebežnej druhej priečke.

Tretí Trutnov má však k dobru nedeľný zápas s poslednou Ostravou a štvrtý Ružomberok odohral zatiaľ len dva duely.

    dnes 21:09
