Finálový zápas rozhodol jediný kôš. Piešťanské Čajky sú bližšie k titulu

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Sme sklamaní. Prehrať o dva body vždy bolí, ale nezaslúžili sme si víťazstvo za našu laxnosť v tretej štvrtine. Súper tam odskočil na 10 bodov a stačilo mu to. Dievčatá majú môj kredit za bojovnosť a to, ako sme sa vrátili späť. Tam nie je čo riešiť. Súper ale dal 9 trojok z 18 pokusov, trafili, keď mali. My sme nedali tri trestné hody zo štyroch, trikrát nájazd v štvrtej štvrtine. Prehra o dva body mi dáva jedinú informáciu, že si v nedeľu musíme oddýchnuť a ísť do Piešťan vyhrať."

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Ťažký zápas. Tímy sa poznajú. V druhom polčase sme odišli do mierneho trháku, aj keď na konci nemohúcnosťou spod koša sme nakopli domáce družstvo takmer k obratu. Chvalabohu, šťastena sa teraz otočila na našu stranu a máme veľmi cenné víťazstvo proti veľmi silnému tímu."

Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: "Bolo vidieť, že tímy sú už trochu unavené. V obrane to nebolo úplne stopercentné od oboch družstiev. Mali sme niektoré otvorené strely, ktoré sme premieňali, to však aj Ružomberok. Hrali sme viac tímovo a koncentrovane, vďaka čomu sme vyhrali."