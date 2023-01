Piešťanské Čajky získali Slovenský pohár. Čakali naň šesť rokov

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade chcem Banskej Bystrici pogratulovať za veľmi korektný a pekný zápas. Myslím si, že predviedli veľmi dobrý výkon. Určite išli výkonnostne hore. Bolo to ťažké stretnutie, som toho názoru, že sme boli pod väčším tlakom ako Banská Bystrica, čo aj zo začiatku bolo vidieť.

Postupom času sme sa oklepali a ja pevne verím, že skúsenosti z Európskeho pohára pomohli v tomto zápase. Konečný rozdiel je možno vysoký, nezodpovedá až tak tomu, čo sa dialo na palubovke. Som rád, že sme si to uhájili doma pred našimi divákmi. Z toho mám veľkú radosť."

Božica Mujovičová, hráčka Piešťan, MVP turnaja: "Nie je to len moja trofej, ale celého tímu. Sama by som si to nezaslúžila, moje družstvo mi k tomu pomohlo. Táto trofej je odmena za prácu, ktorú odvádzam."

Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: "Vedeli sme, že Banská Bystrica sa posilnila a nebude to jednoduchý súper. Príliš sme nevedeli, čo od nich čakať, ale o to viac nás teší, že sme to zvládli.“

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Najskôr chcem pogratulovať súperovi k zisku poháru doma. Myslím si, že odohrali svoj štandardný výkon. Nedokázali sme sa vysporiadať s ich agresivitou a som toho názoru, že opäť nás tretia štvrtina stála cennejší výsledok.“

Ruth Sherrillová, hráčka Banskej Bystrice: "V prvom polčase sme sa ich ešte držali, v druhom nám to už uchádzalo. Som však hrdá na to, ako sme celých 40 minút bojovali. V tretej štvrtine sa to rozhodlo tým, že trestali naše chyby. Naša obrana mohla byť o čosi lepšia, aby sme sa im vedeli rovnať. Celkovo to však bola dobrá skúsenosť pre naše družstvo.“