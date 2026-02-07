Slovenská reprezentantka mení dres. Z Rumunska prestúpila do Francúzska

Slovenská basketbalová reprezentantka Miroslava Mištinová sa stala posilou účastníka najvyššej francúzskej súťaže Charnay Basket Bourgogne Sud.
Dvadsaťosemročný krídelníčka prichádza do klubu z rumunského Rapidu Bukurešť.
Mištinová nastúpila v tomto ročníku do ôsmich ligových stretnutí, v ktorých mala priemerne na svojom konte 17,3 bodu, 6,8 doskoku a 1,4 asistencie. Podobné čísla mala aj v Európskom pohári (Eurocup), kde pomohla Rapidu k účasti v play off.
Pre reprezentantku Slovenska je to piate zahraničné angažmán v kariére, doteraz si vyskúšala pôsobenie v poľskom Sosnovci, talianskom Campobasso, španielskej Zaragoze a Bukurešti.
Svoj debut vo farbách Charnay by mohla absolvovať v sobotňajšom stretnutí proti Roche Vendee.