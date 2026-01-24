Slováci v Zápase hviezd ťahali za kratší koniec. Svoje kvality potvrdila hviezda Levíc

Súboj hviezd Tipos SBL 2025/2026
Tím Slovensko - Tím Svet 129:134 (69:78)
Slovensko: Szabó 22, Siládi 16, Bolek a Hlivák po 14, Bojanovský 6 (Páleník 15, Rožánek 14, Matušek 13, Kováčik 9, Solčánsky 6, Monček 0)
Svet: Stevenson 21, Beaubrun 10, McGill 9, Tolbert 6, Underwood 4 (McKeithan 28, Thomas 15, Jones 13, Wesson 12, Hill 8, Smith a Witt po 4)
TH: 0/0 - 2/2, fauly: 3 - 2, trojky: 19 - 18, rozhodovali: Bartoš, Bara, Stopka
Štvrtiny: 35:38, 34:40, 37:24, 23:32
Diváci: 1895
Zápas hviezd najlepších hráčov Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) sa stal korisťou Tímu Svet, ktorý v prievidzskej športovej hale zvíťazil nad Tímom Slovensko 134:129.
Najužitočnejším hráčom exhibície sa pred takmer 2000 divákmi stal Corey McKeithan z Komárna, s 28 bodmi najlepší strelec zápasu.
Ešte pred samotným duelom sa uskutočnili dve z troch individuálnych súťaží večera a obe sa stali korisťou zástupcov majstrovských Patrioti Levice.
McGill víťazom súťaže zručností
V Tipos Skills challenge (súťaž v zručnosti) predviedol Američan Rickey McGill prečo patrí nielen k najväčším hviezdam súťaže, ale herne vynikal aj v Lige majstrov. Vo finálovom súboji pretlačil Adama Mončeka z Košíc.
„Privítal som možnosť byť súčasťou Zápasu hviezd a predstaviť sa v súťaži v zručnostiach. Chcel som proste ukázať, čo dokážem.
Táto exhibícia prišla v správnom čase, mohli sme tak zabudnúť na prehru v Lige majstrov. Užijeme si tento večer a potom sa vrátime späť do práce,“ vyhlásil McGill v rozhovore pre JOJ Šport.
VIDEO: Reakcia Rožáneka a Hliváka
Skvelý večer Levičanov
Budiš 3-point shootout (súťaž v streľbe za tri body) favorizovala domáceho Dalibora Hliváka na celkové víťazstvo, ale napokon potvrdil najlepšiu mušku spomedzi ostrostrelcov z diaľky Gabe Dorsey.
„Je to pre nás, Levičanov, skvelý večer. Som hrdý nielen na seba, ale aj na Rickeyho. Prišli a postarali sme o to, čo bolo potrebné.
Robil som to, čo viem najlepšie a na to, na čo sa najviac koncentrujem. Vyplatilo sa to. Trochu som na túto súťaž trénoval, ale išiel som do toho v podstate bez tlaku,“ uviedol Dorsey.
Smith uspel pred domácimi fanúšikmi
Najatraktívnejšia súťaž večera, Partners Slamdunk contest (súťaž v smečovaní), bola záležitosťou zámorských basketbalistov.
Najpôsobivejšie letecké kúsky mal vo svojom repertoári hráč Prievidze Naje Smith:
„Skvelý pocit, cítil som veľkú podporu. Je super, že sa to podarilo na domácej palubovke. Veľmi si vážim, že si ma vybrali do Zápasu hviezd a bol som jeho súčasťou.
Veľmi ma teší, že som tu bol a ukazuje to množstvo tvrdej roboty, ktorú som do toho vložil. Je to pre mňa špeciálne.“