Lakers zdolali popredný tím NBA, Embiid potvrdil vynikajúcu formu

Triumf "žlto-fialových" riadil Anthony Davis s 27 bodmi a 15 doskokmi, LeBron James pridal 25 bodov. "Ak sa chlapci dostanú do rytmu a dokážeme v zápase vyprodukovať veľa asistencií, dopadne to pre nás dobre.

Oklahomčania potvrdili, že hra Lakers im nevyhovuje, čo by im mohlo spôsobiť komplikácie, ak by mužstvá na seba narazili v play off. Lakers z uplynulých 18 duelov vyhrali iba šesť, no dva z nich proti Thunder.

"Lakers mali dobrý plán a dokázali ho umne zrealizovať. Zaslúžili si zvíťaziť. My sme sa nedostali do tempa a nepremieňali sme dobré pozície," našiel príčinu nezdaru kouč Oklahomy City Mark Daigneault.

Memphis s prekvapujúcou výhrou

Do zostavy Golden State sa vrátil Draymond Green, ktorý mesiac nehral pre suspendáciu, ktorú mu udelila liga za opakované vylúčenia a správanie sa na palubovke poškodzujúce obraz ligy.

Memphis nemal k dispozícii sedem hráčov zo štandardnej rotácie, napriek tomu dokázal uspieť, keď v závere štvrtej štvrtiny predviedol rozhodujúcu šnúru 10:1 a dostal sa na rozdiel 12 bodov.

Najlepším strelcom bol Vince Williams s 24 bodmi, GG Jackson ho doplnil osobným rekordom 23 bodov.