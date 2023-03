Centrálna divízia spoznala svojho víťaza, Clevelandu nestačilo ani 44 bodov Mitchella

NEW YORK. Basketbalisti Atlanty zdolali v noci na stredu v zámorskej NBA Cleveland 120:118. V drese domácich nastrieľal Dejounte Murray 29 bodov, Onyeka Okongwu pridal 21 bodov, čo je jeho sezónne maximum.

Raptors triumfovali desiatykrát z uplynulých 11 domácich zápasov. Hosťom chýbal ich najlepší strelec Jimmy Butler, ktorý nehral pre boľavý krk.

Atlanta a Toronto majú naďalej identickú bilanciu, Hawks patrí zásluhou lepších vzájomných zápasov 8. priečka vo Východnej konferencii pred Raptors.

Tím na 8. mieste po základnej časti potrebuje k postupu z play in do play off uspieť v jednom stretnutí, deviaty musí vyhrať dva zápasy.

"Vedeli sme, že sme v situácii, keď skrátka musíme zvíťaziť, ak chceme mať veci vo svojich rukách. Napriek tlaku sme odohrali celý duel koncentrovane a odovzdali maximum," pochvaľoval si Murray podľa AP.

Washington zdolal Boston 130:111, k triumfu pomohol domácim Kristaps Porziňgis, ktorý zaznamenal 32 bodov a 13 doskokov. Celtics už s vysokou pravdepodobnosťou pôjdu do vyraďovacej časti z druhej priečky na východe, Wizards ešte tuho bojujú o play in.

Sú prví pod čiarou s mankom dva a pol duelu na Chicago. Washington sa navyše musel vyrovnať s absenciou zranených opôr Bradleyho Beala a Kylea Kuzmu.

"Podarilo sa nám udržať herné tempo duelu, pravdepodobne najlepšie počas celej sezóny. Či už sme inkasovali, alebo ubránili útok súpera, dokázali sme zužitkovať viacero rýchlych protiútokov, čo nám veľmi pomohlo," zhodnotil duel tréner Wizards Wes Unseld.

Charlotte už nemá šancu postúpiť, napriek tomu uspelo v treťom stretnutí v sérii a deprimuje súperov bojujúcich o účasť vo vyraďovačke.