Boston zvíťazil v súboji o čelo ligy. Golden State maródky nezastavili

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu zvíťazili v priamom súboji o post najlepšieho tímu NBA doma nad Milwaukee 139:118.

"Hrať na Vianoce je vždy výnimočné a my sme nastúpili proti jednému z najlepších tímov ligy. Chceli sme dať divákom pekný darček v podobe víťazstva.

Cez prestávku sme si povedali, že musíme dať do hry ešte väčšiu rýchlosť a energiu. Vedeli sme, že ak budeme skúšať postupné útoky a donášky do koša, Jannis ich je schopný zablokovať tak, že lopta by skončila niekde na parkovisku," prezradil recept na úspech v stretnutí Tatum podľa AFP.

