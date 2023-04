V poslednej minúte trikrát zaváhal. Curry bol takmer smoliarom duelu

NEW YORK. Basketbalisti Denveru nevyužili prvú príležitosť na spečatenie postupu do 2. kola play off NBA. Na palubovke Minnesoty Timberwolves prehrali 108:114 po predĺžení a ich súper znížil stav série na 1:3.

Nuggets nepomohol ani výborný individuálny výkon Nikolu Jokiča, srbský pivot zaznamenal 43 bodov, 11 doskokov a tiež šesť asistencií.

Už iba jedno víťazstvo delí od postupu hráčov New Yorku Knicks. Tretí triumf pridali doma proti Clevelandu Cavaliers (102:93), nad ktorým vedú 3:1.