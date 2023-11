Philadelphii sa darí aj bez Hardena. Maxey zaznamenal neuveriteľných 50 bodov

Hráči Sixers pritom nenastúpili na duel v ideálnom rozpoložení, deň predtým totiž člena základnej zostavy Kellyho Oubreho zrazilo pred jeho vlastným domom auto a vodič z miesta činu ušiel.

Dvadsaťsedemročný krídelník utrpel zlomeninu rebier a ďalšie zranenia. Dĺžka jeho rehabilitácie je zatiaľ nejasná, no z nemocnice ho už prepustili.

"Mali sme to určite v hlave. Je dôležitou súčasťou tímu, no teraz bude potrebovať čas na zotavenie. Dnes to vyzeralo, akoby sme ani nebránili, no Indiana je mladé mužstvo, ktoré vie hrať úžasne v rýchlom tempe.

Vedeli sme, že dajú veľa bodov, no my sme s nimi dokázali súperiť a Tyrese ukázal svoje kvality v koncovke," zhodnotil duel Embiid.

