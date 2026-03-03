VIDEO: Milwaukee nepomohol ani návrat najväčšej hviezdy. Boston suverénne uspel

Giannis Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. mar 2026 o 07:37
Giannisa Antetokunmpa bol najlepším strelcom svojho tímu s 19 bodmi.

Basketbalisti Bostonu suverénnym spôsobom triumfovali v noci na utorok v NBA na palubovke Milwaukee 108:81.

Bucks nepomohol ani návrat do zostavy ich lídra Giannisa Antetokunmpa po zranení lýtka, ktorý bol najlepším strelcom svojho tímu s 19 bodmi a pridal aj 11 doskokov. 

Celtics duel zvládli, hoci hrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a nechali odpočívať svoju hlavnú oporu Jaylena Browna i pivota Neemiasa Quetu, ktorý deň predtým proti Philadelphii predviedol životný výkon a zapísal si kariérové maximum 27 bodov.

Napriek tomu sa do dvojciferných čísiel dostala ich kompletná päťka a ešte aj šiesty hráč Payton Pritchard, ktorý bol z pozície náhradníka najlepším strelcom stretnutia s 25 bodmi.

Bostonu patrí vo Východnej konferencii 2. priečka s mankom päť duelov na lídra ligy z Detroitu. 

NBA - utorok, 3. marec

Washington - Houston 118:123

Milwaukee - Boston 81:108

Utah - Denver 125:128

Golden State - Los Angeles Clippers 101:114

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


    dnes 07:37
