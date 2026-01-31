Iskra Svit je vo forme. Zdolala Prievidzu a pripísala si tretiu výhru v rade

Basketbalisti Iskry Svit zvíťazili v 24. kole Tipos SBL nad BC Prievidza 98:95 a zaznamenali tretí ligový triumf za sebou.
BC Komárno deklasovalo posledný tím tabuľky Košice Wolves na jeho palubovke 107:46. Bratislavský Slovan si poradil vonku s MBK Baník Handlová 91:70.
Tipos SBL - 24. kolo:
MBK Baník Handlová - BC Slovan Bratislava 70:91 (22:50)
Najviac bodov: Harris 22, McLaughlin 12, Henson 11 - Stevenson 27, Thornton 16, Medford 13
Košice Wolves - BC Komárno 46:107 (23:48)
Najviac bodov: Gaffney 15, Halada 9, Monček a Sokolovskyj po 7 - Gray a Ormiston po 18, Wiggins 17
Iskra Svit - BC Prievidza 98:95 (44:43)
Najviac bodov: Witt 34, Atwood 19, Jackson 17 - Reynolds 30, Thomas 21, Smith 14