Levice vyhrali v tesnom zápase u súpera. Darilo sa aj hráčom Slovana a Komárna

Basketbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 21. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy doma nad Spišskými Rytiermi 100:80. Výhodu domáceho prostredia využilo aj Komárno, Lučenec zdolalo 100:83.
Druhý triumf za sebou zaznamenal nováčik z Košíc, v Handlovej triumfoval 71:66. V súboji víťazných sérii a tabuľkových susedov sa Prievidzi podarilo zdolať Nitru 88:71. Na čele súťaže zostávajú naďalej Levice, úradujúci majster zvíťazil vo Svite 104:100.
Tipos SBL - 21 kolo:
BC Komárno - BKM Mimel Lučenec 100:83 (48:45)
Najviac bodov: Gray 25, Lawrence a Millin po 15 - Beaubrun 21, Beck a Yap po 14
BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri 100:80 (44:42)
Najviac bodov: Stevenson 27, Thornton 21, Watson 13 - Jefferson 27, Hill 18, Kenney 11
Iskra Svit - Patrioti Levice 100:104 (43:58)
Najviac bodov: Jackson 36, Hines 21, Matušek 15 - McGill 32, Bojanovský 23 (11 doskokov), Musič a Wesson po 15
MBK Baník Handlová - Košice Wolves 66:71 (37:28)
Najviac bodov: Harris 14, Henson a McLaughin (10 doskokov) po 13 - Halada (10 doskokov) a Wolfe po 17, Gaffney 16
BC Prievidza - Nitra Blue Wings 88:71 (44:33)
Najviac bodov: Tolbert 22, Bishop 17, Lewis 14 - Jones 20, Bolek 17, Ragland 12 (10 doskokov)