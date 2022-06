Trápilo ju zdravie. Bálintová je najlepšou basketbalistkou roka

Ako trénerka Hejková spomínala, máme nedokončené veci a chceli by sme to vytiahnuť vo Final Four ešte vyššie. Verím, že sa nám to podarí. Z môjho uhľa pohľadu bude prvoradé, aby som bola zdravotne na 100 percent v poriadku. To bude najdôležitejšie a všetko pôjde jednoduchšie," povedala pre TASR Bálintová.

"Po náročnom roku, aký som mala, hlavne po zdravotnej stránke, znamená toto ocenenie pre mňa veľa. To isté platí aj o rokoch predtým. Je to ocenenie mojej tvrdej práce, ktorú som počas celej mojej kariéry robila. Vďačím ľuďom, že ešte naďalej sledujú moju kariéru.

"Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Poďakovanie patrí aj trénerom a spoluhráčom, bez ich pomoci by som dnes nebol tam, kde som,“ vyjadril sa Brodziansky v predpripravenej videodokrútke.

Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) získala pre USK Praha dvanásty ligový titul v rade, do svojej zbierky pridala už 25. majstrovský titul. V Eurolige nedosiahla na medailu, čo je aj jeden z motívov pokračovania na lavičke českého tímu.

"Konečne viem, koľkokrát som vyhrala toto ocenenie. Keď sa ma niekto pýta na tituly, či ma to baví a podobne, tak vždy to baví. Je to ocenenie za sezónu. Toto je ocenenie toho, že si to verejnosť všíma. Roky 2021 a 2022 boli ťažké.

Prvý bol covidový, celý tím mal koronavírus a podpísalo sa to na našej výkonnosti. Prvýkrát sme nepostúpili do play off Euroligy. Nová sezóna začala vynikajúco, ale v roku 2022 to nemalo až taký dobrý koniec, pretože súbor zranení nás na Final Four Euroligy položil.