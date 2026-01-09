VIDEO: Edwards dosiahol na magickú bodovú hranicu. Historické víťazstvo dosiahol aj tréner Indiany

Basketbalisti Minnesoty Timberwolves vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NBA nad Clevelandom Cavaliers 131:122.
Domácich potiahol 28-bodový Julius Randle, ktorý si vďaka 11 doskokom pripísal aj double double.
Hranicu 20 bodov prekonal aj Anthony Edwards a vo veku 24 rokov a 156 dní dosiahol míľnik 10.000 bodov ako tretí najmladší hráč v histórii ligy.
Zároveň je jedným zo siedmich basketbalistov, ktorí dosiahli túto métu pred 25. narodeninami a tretím v histórii klubu.
Pred ním to za Timberwolves dokázali len Kevin Garnett a Karl-Anthony Towns.
Zápas medzi Chicagom Bulls a Miami Heat v hale United Center odložili po takmer dvojhodinovom zdržaní pre kondenzáciu na palubovke.
Pracovníci sa neúspešne snažili povrch vysušiť pomocou mopov a uterákov. Informácie priniesla agentúra AP.
Basketbalisti Indiany vyhrali 114: 112 v Charlotte a po 13 porážkach za sebou v NBA zvíťazili. Tréner Pacers Rick Carlisle sa tak konečne dočkal 1000. víťazstva v kariére, na ktoré čakal od 8. decembra.
Indiana o iba siedmom víťazstve v prebiehajúcej sezóne rozhodla až 11,5 sekundy pred koncom úspešným nájazdom Pascala Siakama. Charlotte sa ešte dostalo k strele s klaksónom, ale netrafilo sa.
"Som šťastný za svojich hráčov. Uplynulý mesiac pre nás bol výzvou, ale máme tím, ktorý sa nevzdáva," povedal Carlisle, ktorý na hranici 1000. výhier dosiahol ako jedenásty tréner v histórii zámorskej súťaže.
Tesné víťazstvo zaznamenal aj Utah, ktorý si poradil 116:114 s Dallasom. Jazz zvíťazili až tretíkrát z posledných 10 zápasov.
Na výhre mal najväčší podiel Lauri Markkanen s 33 bodmi, za hostí bol vidieť s 26 bodmi, 10 doskokmi a ôsmimi asistenciami Cooper Flagg.
NBA - 9. január
Charlotte - Indiana 112:114
Minnesota - Cleveland 131:122
Utah - Dallas 116:114
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: