VIDEO: LeBron James vyrovnal historického lídra. Wembanyama s najrýchlejším double-double

V súboji lídrov konferencií zvíťazili v zámorskej NBA basketbalisti Oklahomy City Thunder nad Detroitom Pistons 114:110 po predĺžení.
Úradujúceho šampióna potiahol 47 bodmi kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander.
Kanaďan natiahol šnúru zápasov, v ktorých skóroval 20 a viac bodov, už na 137. Thunder pomohol k tomu, že ako prvý tím súťaže dosiahli v aktuálnom ročníku na métu 60 víťazstiev.
Gilgeous-Alexander sa čoraz častejšie spomína ako jeden z hlavných kandidátov na najužitočnejšieho hráča, tento titul by tak obhájil.
„Nechávam za seba hovoriť svoju hru. Celkovo je to však dobré pre ligu, že sa o tomto hovorí a ľudia tak majú o čom diskutovať. V súťaži je množstvo dobrých hráčov a vďaka tomu sa dá viesť táto diskusia,“ cituje rozohrávača Oklahomy oficiálna stránka súťaže.
Deviate víťazstvo za sebou zaznamenali hráči San Antonia Spurs, na domácej palubovke si poradili s Chicagom Bulls po výsledku 129:114.
Francúz Victor Wembanyama sa postaral o historicky najrýchlejšie double-double (dve dvojciferné štatistiky), stačilo mu na to osem minút a 31 sekúnd. Celkovo zakončila duel podkošová opora Spurs so 41 bodmi a 16 doskokmi na svojom konte.
„Postupne prichádzam na niektoré veci. Cítil som, že v útoku sa potrebujem dostať na určitú úroveň, ale nemôže to byť za cenu obrany. V šatni je to správne nastavené, sme šťastní z toho, ako nám to funguje na palubovke, ale aj mimo nej.
Možné je všetko k ďalšiemu priebehu sezóny,“ povedal Wembanyama na pozápasovej tlačovej konferencii.
Los Angeles Lakers využili výsledkové trápenie Washingtonu Wizards, predposledný tím Východnej konferencie zdolali 120:101. LeBron James zaznamenal 21 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov.
Celkovo to bol pre 41-ročného basketbalistu 1228. kariérny triumf vrátane play off, čím sa vyrovnal v tejto štatistike Kareemovi Abdulovi-Jabbarovi, ktorý je historickým lídrom.
Vo veku 41 rokov a 90 dní navyše prekonal vlastný rekord, keď ako najstarší hráč zaznamenal triple-double (tri dvojciferné štatistiky).
„Niektoré momenty v predchádzajúcej a aktuálnej sezóne som si užil viac. Je skvelé vedieť, že aj v tomto bode mojej kariéry dokážem robiť takéto veci. Som za to nesmierne vďačný. Snažím sa len pracovať, pokračovať v tom a toto sú výsledky.
Všetko vychádza z profesionálneho prístupu. Ako tím sme pochopili, čo je potrebné robiť, nech proti nám stojí ktokoľvek,“ vyjadril sa James.
NBA - výsledky:
Miami Heat - Philadelphia 76ers 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)
Najviac bodov: Herro 30, Adebayo 23 (16 doskokov), Larsson 20 (10 doskokov) - Embiid 26, Maxey 23, P. George 19
Atlanta Hawks - Boston Celtics 112:102 (29:30, 25:24, 36:22, 22:26)
Najviac bodov: J. Johnson (12 doskokov) a Okongwu (10 doskokov) po 20, Daniels 18 - Brown 29 (10 doskokov), Garza 20, Pritchard 16
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)
Najviac bodov: Burton 17, Spencer 16, Jackson a Mashack po 14 - Booker 36, Jay. Green 21, Fleming, Gillespie a Ighodaro po 11
San Antonio Spurs - Chicago Bulls 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)
Najviac bodov: Wembanyama 41 (16 doskokov), Castle 20 (10 asistencií), K. Johnson 15 - Jones 23, Miller 21, Sexton 20
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)
Najviac bodov: Gafford 21, B. Williams 15, Flagg 12 - Randle 24, Dosunmu 18 (15 doskokov a 12 asistencií), Edwards 17
Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)
Najviac bodov: C. Williams 26, Filipowski 20 (10 doskokov), Bailey 19 - D. Mitchell a Mobley (17 doskokov) po 34, Ellis a Harden po 13
Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 114:110 pp (31:24, 22:19, 26:31, 22:27 - 13:9)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 47, A. Mitchell 14, Holmgren 13 - Reed 21 (10 doskokov), Jav. Green 19, Huerter 17
Los Angeles Lakers - Washington Wizards 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)
Najviac bodov: Le. James 21 (10 doskokov a 12 asistencií), Hayes, Kennard a Reaves po 19 - Riley 20, Champagnie 18, Vukčevič 14
