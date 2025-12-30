VIDEO: Oklahomu znovu potiahol Gilgeous-Alexander, Denver prišiel o Jokiča

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA nad Atlantou Hawks 140:129 a upevnili si post lídra Západnej konferencie.
Ústrednou postavou obhajcov titulu bol s 39 bodmi Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander. Pre Atlantu to bola siedma prehra za sebou.
Denver podľahol na palubovke Miami 123:147 a prišiel o Nikolu Jokiča. Hviezdny Srb na konci prvého polčasu odkrivkal z palubovky pre zranenie kolena, dovtedy zaznamenal v drese Nuggets 21 bodov, 8 asistencií a 5 doskokov.
Jokič si vyvrtol koleno pri bránení po zrážke so spoluhráčom Spencerom Jonesom.
„Bohužiaľ, je to súčasť NBA. Zranenie tak skvelého hráča zamrzí dvojnásobne. Viac sa o jeho stave dozvieme zajtra, no on sám hneď vedel, že niečo nie je v poriadku,“ citovala trénera Denveru Davida Adelmana agentúra AFP. Najlepším strelcom Miami bol s 25 bodmi Norman Powell.
Zranenia zasiahli aj Chicago Bulls, ktoré podľahlo Minnesote 101:136. V prvej štvrtine opustil zápas momentálne najproduktívnejší hráč domácich Coby White. Opäť ho trápi zranenie lýtka, pre ktoré nehral v prvých 11 zápasoch sezóny.
„Opakujúce sa zranenie nie je nikdy dobrým znamením. Mrzí to, pretože sme sa snažili rozložiť jeho minúty tak, aby nehral viac ako 30 minút. Zatiaľ neviem, v akom stave je,“ opísal zranenie podľa agentúry AP tréner Bulls Billy Donovan.
Stretnutie nedohral ani Josh Giddey, druhý najproduktívnejší hráč tímu v tejto sezóne. Dvadsaťtriročný Austrálčan si na začiatku druhého polčasu poranil zadný stehenný sval na ľavej nohe.
výsledky NBA, 30. december:
Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
najviac bodov: Miller 31, Ball 26, Sexton 16 - Portis 25, Antetokounmpo 24, Turner 23
Washington Wizards - Phoenix Suns 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
najviac bodov: T. Johnson 24, McCollum 17, Coulibaly 13 - Brooks 26, Gillespie 25, Booker 22
Brooklyn Nets - Golden State Warriors 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
najviac bodov: Porter 27, Demin 23, Claxton 15 - Curry 27, Butler 21, Jackson-Davis 11
Miami Heat - Denver Nuggets 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
najviac bodov: Powell 25, Jovič 22, Jaquez 20 (11 asistencií) - Jokič 21, Murray 20 (11 asistencií), Hardaway a Jones po 16
Toronto Raptors - Orlando Magic 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)
najviac bodov: Shead 19, Ingram 17, Dick 15 - Black 27, Banchero 23 (15 doskokov a 10 asistencií)
Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
najviac bodov: Vučevič 23, Buzelis 13, Smith 12 - Reid 33, Edwards 23, Randle 17 (14 asistencií)
Houston Rockets - Indiana Pacers 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
najviac bodov: Durant 30, Smith 21 (10 doskokov), Thompson 20 - Siakam 23, Mathurin a Nesmith po 14
New Orleans Pelicans - New York Knicks 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
najviac bodov: Williamson 32, Bey a Poole po 26 - Brunson 28 (10 asistencií), Anunoby 23 (11 doskokov), Diawara 18
Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 39, Holmgren 24, Williams 20 - Alexander-Walker 30, Okongwu 26 (14 doskokov), Krejčí 18
San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
najviac bodov: Wembanyama 26 (14 doskokov), Castle 15, Fox 14 - Allen 27 (10 doskokov), Mobley 16, Garland 15 (11 asistencií)
Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)
najviac bodov: Avdija 27 (11 asistencií), Love a Sharpe po 24 - Christie 25, Williams 22, Gafford 17 (10 doskokov) a Marshall po 17
Tabuľky NBA
Východná konferencia:
Západná konferencia: