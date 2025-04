Cleveland ukázal svoju silu a deklasoval Miami. Do semifinále konferencie postúpil bez prehry

NEW YORK. Basketbalisti Clevelandu Cavaliers si ako druhý tím zabezpečili miestenku v konferenčnom semifinále play off zámorskej NBA.

„Je to obrovská vec. Obrovská. Uvidíme, čo sa stane, či nám to dá deň alebo dva. Už som povedal, že Garlandov problém nie je osemtýždňová záležitosť,“ uviedol tréner Kenny Atkinson podľa AP.

Na svojich zverencov je nesmierne hrdý: „Prišli sme sem opäť so správnou mentalitou, zrelosťou, líderstvom, so všetkými vecami, o ktorých sme hovorili celý rok. Zdá sa, že nezažívame sklamania, a to je vzácne.“

Butler pripustil, že ešte stále má veľké bolesti.

„Je to dobrá bolesť, keď vedie k víťazstvu. Viac než čokoľvek som chcel jednoducho hrať. Pre každého je toto najlepší čas roka, preto si prechádzate tým, čím si prechádzate. Nemám rád, keď musím vynechať zápas, ale som späť a vo veľkom štýle,“ konštatoval 35-ročný hráč.

Tréner tímu tréner Steve Kerr si uvedomuje, že Butlerova prítomnosť na palubovke je kľúčová: „Museli sme ho mať. Keby to bola základná časť, pravdepodobne by vynechal ešte týždeň alebo dva. Ale je to play off, je to Jimmy Butler, takže robí toto. Bol jednoducho úžasný.“

NBA - play-off - 1. kolo:

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

Najviac bodov: Jovič 24, Adebayo 13 (12 doskokov), Larsson 12 - Don. Mitchell 22, Hunter 19, Jerome 18

/konečný stav série: 0:4, Cleveland postúpil/